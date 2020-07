00:30 Uhr

Schöne Abwechslung in der Corona-Zeit

Drittklässler beim Walderlebnistag

Auch heuer gab es für die Schüler der 3. Klassen in Landsberg einen lehrreichen Walderlebnistag. Allerdings musste dieser bedingt durch Corona etwas eingeschränkter stattfinden. In den vergangenen Jahren haben Klassen aus allen Landsberger Grundschulen daran teilgenommen. Heuer war es nur den Kindern der Spitalplatzschule möglich, an diesem ereignis- und lehrreichen Tag den Wald und seine Bewohner zu erkunden. Ihnen konnte man die willkommene Abwechslung bei den spannenden Spielen und Aufgaben sehr gut anmerken, teilt die Stadt mit.

Die Schüler hatten in Gruppen einige Aufgaben zu bewältigen: Teamgeist war gefragt beim Zusammenbauen einer Blockhütte, Kraft und Geschicklichkeit beim Sägen sowie Kombinationsfähigkeit beim Puzzle. Viele Punkte konnten die Schüler beim Quiz sammeln, bei dem das Wissen über Pflanzen, Tiere und allgemeine Dinge den Wald betreffend abgefragt wurden. In der Schulwertung belegte die 3b von Sabine Bonenberger mit 296 Punkten den dritten Platz. Die Klasse 3a von Saskia Dierauf folgte mit 303 Punkten und erreichte damit den zweiten Platz. Mit 319 Punkten konnte sich die Klasse 3c von Stefan Wais den ersten Platz sichern. Sie waren sogar in drei Disziplinen die beste Gruppe.

Allen Teilnehmern wurde vom Leiter des Städtischen Forstamtes, Michael Siller, als Anerkennung der Baum des Jahres 2020, eine Robinie, überreicht. Die Robinie hat ihre Heimat in Nordamerika und ist Mitte des 17. Jahrhunderts nach Europa gebracht worden. Die Blätter sind fiederförmig mit Nebenblattdornen. Ihre Früchte sehen wie Bohnen aus. Die Robinie ist sehr trockenresistent und kommt mit kargen Bedingungen klar. Das Holz ist extrem hart und witterungsbeständig und wird im Bootsbau, als Grubenholz, aber auch für Terrassendielen oder Zaunpfähle eingesetzt. Indianer verwendeten das Holz für ihre Bögen, weil es sehr zäh und elastisch ist. In der Blüte ist die Robinie höchst beliebt bei den Bienen. (lt)

Themen folgen