04.06.2018

Schöne Lesezeichen

Kinder werden für die Stadtbibliothek kreativ

So schön können Lesezeichen sein – zum 25. Jubiläum der Stadtbibliothek Landsberg fand ein Lesezeichen-Malwettbewerb statt. Unter dem Slogan „Im Zeichen des Lesens – Lesezeichen“ wurden die Schüler der dritten und vierten Klassen der Grundschule an der Platanenstraße im Kunstunterricht bei Astrid Häckl kreativ.

104 wunderschöne Lesezeichen wurden laut Pressemitteilung der Stadt Landsberg gemalt.

Und die Auswahl, welche Bilder am Ende gedruckt werden sollen, fiel dem Team der Stadtbibliothek sehr schwer. Mit zehn Motiven ging man schließlich in den Druck. Die Lesezeichen liegen in der Bibliothek zum Mitnehmen für alle Besucher aus.

Alle Bilder des Malwettbewerbs sind zurzeit im Foyer der Stadtbibliothek ausgestellt. Die Ausstellung wird noch bis einschließlich Dienstag, 5. Juni, in der Stadtbibliothek bleiben und danach in der Grundschule an der Platanenstraße zu sehen sein.

Die Stadtbibliothek bedankte sich bei den Kindern, die beim Malwettbewerb mitgemacht haben. (lt)