Schönes Wetter und Corona: Bitte vernünftig bleiben

Der Frühling kommt mit aller Macht - und das mitten in der Coronakrise. Wir sollten uns allerdings auch bei schönem Wetter an die Spielregeln halten. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger stellt ein paar Bitten an die Landsberger.

Der Landsberger Polizeichef spricht ein ganz wichtiges Thema an. Je länger die Ausgangsbeschränkungen dauern werden, umso schwieriger wird eine Kontrolle werden. Deshalb ist im Moment eines vorrangig: vernünftig bleiben und noch etwas durchhalten. Denn dann besteht die Möglichkeit, dass sich nach Ostern für uns allmählich eine normalere Situation ergibt. Dieses Wochenende und an Ostern sind wir also alle gefordert – trotz des schönen Wetters – nicht übermütig zu werden.

Ich bin sicher kein Freund davon, zu Hause rumzusitzen und davon, nicht mehr in der Gruppe Sport machen zu dürfen – oder nicht in die Kneipe zu gehen. Und am liebsten mache ich das mit vielen Freunden. Zurzeit geht das leider nicht, und so langsam wird man da schon mal rebellisch und denkt sich: egal, was kann schon passieren? Und wieso darf man mir auf einmal sagen, was ich tun soll?

Wir sollten Verständnis für die Arbeit der Polizei haben

Doch das wäre im Moment genau das Falsche. Deshalb die Bitte: Noch ein wenig vernünftig sein, und umso schneller dürfen wir dann wieder gemeinsam feiern. Das ist im Moment die Hoffnung, an die ich mich klammere. Also, und wenn es noch so schön draußen ist: Halten Sie Abstand, auch wenn es beim Einkaufen ein bisserl länger dauert. Vor allem am Lieblingseisstand. Denn die Eisdielen in Landsberg liefern oder haben „Eis to go“.

Und haben Sie auch ein wenig Verständnis für die Arbeit der Polizei. Die Beamten müssen kontrollieren und das machen sie in Landsberg meist sehr nett. Das LT wird in einer Serie weiter unter dem Motto #landsberghältzam über Initiativen, die den Einzelhandel stärken, berichten. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und Vorschläge.

