Schon am Vormittag volltrunken unterwegs

Alois Kramer aus Dießen spielt im "Tatort" "Vom Himmel hoch" am Sonntag das Mordopfer. Wie es zu dem Engagement kam und warum er die Folge gar nicht sehen kann.

Kaltenberg

Es duftet in Kaltenberg jetzt nach Lein und Hanf

In einem ehemaligen Laden in Kaltenberg presst die Familie Laukart Öl. In der Manufaktur „olio vero“ hat jedes Familienmitglied seine Aufgabe. Und auch die Hunde müssen ran.