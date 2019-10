vor 37 Min.

Schondorf: 94-jährige Autofahrerin fährt gegen Bahnschranke

Der Bahnübergang am nördlichen Ortseingang von Schondorf.

Eine Seniorin übersieht in Schondorf die geschlossene Bahnschranke. Warum die Autofahrerin noch Glück hatte.

Von Thomas Wunder

Glück im Unglück hatte eine 94 Jahre alte Frau aus Windach, die am Dienstagnachmittag mit ihrem Wagen gegen die geschlossene Bahnschranke in Schondorf gefahren ist.

Ungebremst über den Bahnübergang

Nach Angaben der Polizei fuhr die Seniorin auf der Landsberger Straße und wollte nach rechts in die Uttinger Straße abbiegen. Dabei übersah die das Rotlicht und die geschlossene Bahnschranke. Wie ein Zeuge schilderte, fuhr die 94-Jährige ungebremst über den Bahnübergang, nachdem die Bahnschranke durch den Aufprall nach oben schwang.

Glücklicherweise, so die Polizei, kam zu diesem Zeitpunkt kein Zug. Nach dem Unfall blieb die Frau mit ihrem Auto am Straßenrand stehen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Laut Polizei muss die 94-Jährige ein Bußgeld zahlen, zudem wird das Landratsamt informiert, dass Fahreignung der Senioren überprüfen soll.

Im Frühjahr ist die Bahnschranke in der Ortsmitte von Schondorf ausgefallen. Was damals passiert ist, lesen Sie hier: Schondorf: Bahnschranke fiel aus

