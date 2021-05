Autofahrer liefern sich Streit: Frau fährt in Schondorf auf

Zwei Autofahrer geraten auf der A96 aneinander. In Schondorf eskaliert sie Situation dann und endet mit einem Auffahrunfall.

Ein kurioser Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr in der Greifenberger Straße in Schondorf ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Auto auf den Wagen eines 54-Jährigen auf, weil der wohl ohne triftigen Grund abgebremst hatte. Zuvor waren die beiden Beteiligten bereits auf der A96 quasi aneinandergeraten, weil der Mann einen Überholvorgang der Frau verhindert hatte und diese ihm dann bis Schondorf mit Lichthupe gefolgt war und versucht hatte, ihn zum Anhalten zu bewegen, so die Polizei.

Als es dem Mann schließlich reichte, bremste er so abrupt, dass die Frau nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auffuhr. Der Schaden liegt bei rund 15.000 Euro. (lt)