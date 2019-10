vor 60 Min.

Schondorf: Defekte Schranke sorgt für Verspätungen

Plus Wieder gibt es Probleme am Bahnübergang in der Schondorfer Ortsmitte. Wie der Schaden behoben wird.

Von Dieter Schöndorfer

Eine defekte Schranke am südlichen Bahnübergang an der Uttinger Straße in Schondorf sorgte am Mittwoch für Verspätungen im Bahnverkehr. Wie ein Pressesprecher der Deutschen Bahn München sagte, ließ sich die Schranke nicht mehr absenken. Ein Techniker konnte den Defekt noch vor Ort beheben, sodass der Bahnübergang ab 14.15 Uhr wieder regulär funktionierte. An dem Bahnübergang gab es bereits im Frühjahr technische Probleme.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Über den Grund des Defekts gab es bisher keine Angaben Wie Christopher Raabe von der Pressestelle der Bayerischen Regiobahn (BRB) sagt, sei es durch den Defekt auch während des Nachmittags noch zu Verspätungen der Züge gekommen. Liegt nämlich eine Störung vor, sind die Fahrdienstleiter dazu angewiesen, den Zug vor den Bahnübergängen anzuhalten, ein Signal abzusetzen und dann langsam in den Bahnübergang mit den geöffneten Schranken einzufahren. Über den Grund des Defektes konnte der Sprecher der Deutschen Bahn, die für die technischen Anlagen des Schienennetzes zuständig ist, noch keine genaueren Angaben machen. Am Dienstag hatte sich am Bahnübergang am nördlichen Ortseingang ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignet, den eine 94-jährige Autofahrerin verursacht hatte: Schondorf: 94-jährige Autofahrerin fährt gegen Bahnschranke

Themen folgen