12:53 Uhr

Schondorf: Der Badebalken bleibt im Ammersee

Nach den Diskussionen über Haftung zu Sprungtürmen, Stegen und Flößen am Ammersee: In Schondorf sieht man beim Badebalken einen höheren Nutzen als eine mögliche Gefahr.

Von Dagmar Kübler

Der Schondorfer Badebalken bleibt im Ammersee. Das hat der Gemeinderat Schondorf in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme beschlossen und orientiert sich dabei an der Gemeinde Utting. Diese hatte ein Rechtsgutachten eingeholt, daraufhin Sicherheitsvorkehrungen an Strandbad und Sprungturm getroffen, den Badebalken jedoch an Ort und Stelle im Strandbad belassen.

Damit sich Schwimmer in Notsituationen festhalten können

Wie der Uttinger Gemeinderat werten auch die Schondorfer Räte den Nutzen der „schwimmenden Insel“ höher als ihre Gefahrenquelle. „Der Badebalken ist insbesondere eine Hilfe für Schwimmanfänger“, sagte Bürgermeister Alexander Herrmann. Gehe diesen die Kraft beim Schwimmen aus, könnten sie am Badebalken eine Pause einlegen.

Gemeinderat Stefan Birkner hatte die Kette, an der der Badebalken befestigt ist und von der die größte Gefahr für Schwimmer ausgehen kann, begutachtet. Seinem Rat, die Kette auszuwechseln, wird die Gemeinde folgen. Die neue Kette soll an den oberen Metern mit einem Plastikschlauch ummantelt werden. So soll verhindert werden, dass Schwimmer zum Beispiel mit einer Zehe hängen bleiben können. „Eine Entnahme könnte die Unfallgefahr erhöhen. Der Badebalken ist einfach auch ein Übungsgerät für Schwimmanfänger“, so Herrmann.

Themen Folgen