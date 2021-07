Schondorf

06:07 Uhr

Der Schondorfer Güterschuppen bleibt ein Zankapfel

Bleibt ein Zankapfel und Dauerbrenner im Schondorfer Gemeinderat: Der denkmalgeschützte Güterschuppen am Bahnhof und die Frage, für welche Zwecke er verwendet werden soll.

Plus Entgegen einem früheren Beschluss gibt es vorerst doch keine Machbarkeitsstudie für den Schondorfer Güterschuppen. Welche Rolle dabei Gemeinderat Wolfgang Schraml (FWS) spielt und was Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) vorhat.

Von Gerald Modlinger

Der seit Jahren ungelösten Geschichte um den denkmalgeschützten Güterschuppen am Schondorfer Bahnhof ist jetzt ein Kapitel hinzugefügt worden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat es keine Mehrheit gegeben, um eine Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung der kleinen Halle in Auftrag zugegeben. Und dass es eine erneute Fortsetzung dieser Geschichte gibt, hat Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) jetzt bereits gegenüber dem LT angekündigt.

