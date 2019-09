Schondorf: Der Wochenmarkt kehrt zurück - in einer Light-Version

Plus Ab Freitag findet in Schondorf wieder ein Wochenmarkt statt - allerdings in abgespeckter Variante. Wie die Lösung für den Busverkehr au dem Marktgelände in der Bahnhofstraße aussieht.

Die Nachricht dürfte die Schondorfer freuen: Ab dem morgigen Freitag erlebt der Wochenmarkt in der Bahnhofstraße eine Renaissance. Von 14 bis 18 Uhr werden die Händler wieder Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Vom Käse über Oliven und Herbstblumen bis hin zu Kaffee und Geflügel. Allerdings werden sich die Marktbesucher zunächst, was die Breite des Angebots angeht, noch in Geduld üben müssen.

„Bislang liegen mir vier Zusagen von Händlern für den Auftakt vor“, berichtet Marktleiter Peter Kaun jun., der daher zum Neustart von einem „Wochenmarkt light“ spricht. Und das hat seinen Grund. Wie berichtet, sah sich Kaun vor der Sommerpause nicht mehr in der Lage, den Markt fortzusetzen.

Die Busse fahren ab 14 Uhr in der Uttinger Straße ab

Gegenüber dem LT beschrieb er im Juli die ungünstigen Begleitumstände. Er sprach die wenig ausreichende technische Infrastruktur an, die Gefahren, die vom motorisierten Verkehr ausgingen, und berichtete sogar von Bedrohungen durch Autofahrer, die in den teilweise abgesperrten Marktbereich trotz Verbots einfuhren. Das alles gehört nun offenbar der Vergangenheit an. Nach einigen klärenden Gesprächen zwischen ihm und Bürgermeister Alexander Herrmann wurden Vorkehrungen getroffen. So verbesserte die Gemeinde etwa die benötigten Stromanschlüsse beziehungsweise verlegte die vorhandenen an günstigere Standorte.

Das größte „Kunststück“ schafften aber wohl Gemeinde und Landratsamt gemeinsam: Während der Marktzeiten am Freitagnachmittag (14 bis 18 Uhr) fahren die Busse, die ihre Haltestelle in der Bahnhofstraße haben, künftig während Marktzeit vor der Sparkasse an der Uttinger Straße ab. Dietmar Winkler, ÖPNV-Verantwortlicher am Landratsamt („Ich bin kein Freund davon, dass Busse weichen müssen“), einigte sich mit Herrmann in mehreren Gesprächen darauf, freitags jeweils um 14.05 Uhr den letzten Bus – einen Schulbus – in der Bahnhofstraße abfahren zu lassen. Danach halten die Busse in der Uttinger Straße. „Diese Regelung könnte künftig eventuell freitagnachmittags auch dann gelten, wenn kein Markt stattfindet“, so die Schondorferin Anke Neudel. Sie berichtet auch von einem Ortstermin mit Gemeinde, Polizei, Busfahrer und Linienbetreiber, wobei sich alle ausgesprochen kooperativ gezeigt hätten. Wenden werden die Busse künftig dann wie – von Alexander Herrmann vorgeschlagen – auf dem Parkplatz an der Bergstraße im südlichen Ortsbereich.

Es soll auch ein Werbekonzept für den Wochenmarkt geben

Anke Neudel, die auch den Christkindlmarkt in Schondorf organisiert, hatte spontan ihre Hilfe angeboten, als sie von dem drohenden Aus des Wochenmarkts gehört hatte. „Ich halte den Markt für unheimlich wichtig“, erklärt sie. Nicht, weil sie den Versorgungsaspekt in erster Linie sieht. Für sie hat der Wochenmarkt für Schondorf eine ganz wichtige Funktion: „Ich habe erlebt, dass er zu einem sozialen Treffpunkt wurde und immer mehr werden kann.“ Sie selbst freute sich auf jeden Freitagnachmittag, um auf den Markt zu gehen, dort Leute zu treffen und auch im „JuCafé“ gute Gespräche zu führen.

Deshalb habe sie beschlossen, sich für den Erhalt des Marktes zu engagieren. Sie hat sich auch schon die nächsten Freitage von Terminen freigehalten, will selbst vor Ort sein, mit Rat und Tat zur Seite stehen und Peter Kaun jun. Hilfe anbieten, wo diese nötig ist. Auch müsse der Markt künftig besser beworben werden. Alexander Herrmann hatte bereits angekündigt, jeweils an den Freitagen ein großes Hinweisplakat auf den Wochenmarkt auf Höhe der Feuerwehr anbringen zu lassen.

Zur Wiedereröffnung gibt es ein Rahmenprogramm

Am morgigen Freitag wird es jedenfalls eine „Neueröffnung des Schondorfer Wochenmarkts“ geben. Anke Neudel hat eine Hüpfburg organisiert und bietet Kinderschminken an. Natürlich werde es auch das eine oder andere Freigetränk geben, verspricht Peter Kaun. Der Markt selbst, so hofft er, soll sich stetig weiterentwickeln, wenngleich das zunehmend schwieriger werde. Einen Ersatz für das Fleisch- und Wurstangebot des Konradhofes, der sich im Juni aus den Märkten zurückgezogen hatte, habe er zum Beispiel bislang noch nicht finden können.

So hat er „aus Vernunftgründen“ auch schon angekündigt, dass es in den Sommerferien wie auch in den Weihnachtsferien eine Marktpause geben wird. „Da sind die Leute einfach nicht da.“ Touristen, so vermutet Anke Neudel, gingen zur Nahversorgung eben nicht auf einen Markt, der hat eher sein heimisches Stammpublikum.