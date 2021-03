vor 18 Min.

Schondorf: Ein Beamter, der nicht nur Paragrafen mag

Plus Ralf Müller gilt in Schondorf seit 37 Jahren als Inbegriff des sachlich-nüchternen Beamten. Als Privatmensch zeigt er auch andere Seiten. Jetzt verabschiedet er sich aus dem Rathaus.

Von Gerald Modlinger

Der Abschied aus dem aktiven Dienst kam jetzt noch ein paar Tage früher als zunächst gedacht. Eigentlich hätte Ralf Müller nach 37 Jahren im Schondorfer Rathaus Ende März seinen Arbeitsplatz geräumt, doch irgendwie seien dann noch etliche Tage Urlaub zum Vorschein gekommen, erzählt er. So ist der langjährige geschäftsleitende Beate der Verwaltungsgemeinschaft nun seit einigen Tagen in der Freistellungsphase seiner Altersteilzeit.

Gleichbedeutend mit Ruhestand ist das bei Ralf Müller aber nicht. Er hat ja seit Langem einen Zweitjob, der nun sein Erstjob ist: Als studierter Fachjurist für Verwaltungsrecht kann er sich mehr als bisher seiner „Kanzlei“, wie er sagt, widmen. Das Baurecht ist dabei sein Spezialgebiet, in dem er Architekten, Bauherren und Kommunen, aber ebenso Rechtsanwälte berät.

Ralf Müller, ein Unterfranke in Oberbayern

Diese Nebentätigkeit, die Juristerei, ist ein großes Lebensthema des gebürtigen Unterfranken, der mit Blick auf sein Geburtsjahr 1959 gerne darauf hinweist, in einem „Jahrhundertweinjahrgang“ auf die Welt gekommen zu sein. In Gerolzhofen wuchs er auf und als er 1978 das Abitur machte, wusste er schon, welchen Berufsweg er beschreiten wollte. Ende der 1970er-Jahre war die wirtschaftliche Lage nicht besonders gut und so entschied sich Müller, eine Beamtenlaufbahn einzuschlagen. Zwei Tage, bevor er zur Bundeswehr eingezogen wurde, wurde er zum Beamten auf Widerruf ernannt. Nach der Bundeswehrzeit studierte Müller Jura in Würzburg und als er das Studium auf dem Niveau des Ersten Staatsexamens abgeschlossen hatte, bewarb er sich um die Stelle des Geschäftsstellenleiters in der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf. Er wurde genommen und am 1. Dezember 1983 fing er dort mit 24 Jahren an.

Verwaltungschef ist jedoch auch eine Position, die nah an der Politik ist und manche Verwaltungschefs sind auch politische Köpfe. Das trifft in gewisser Weise auch für Ralf Müller zu. Schon seit vielen Jahren ist er in seinem Wohnort Greifenberg im CSU-Ortsverband tätig. Einmal überlegte er auch, von der Verwaltung in die Politik zu wechseln. 1990, als der damalige Schondorfer Bürgermeister Alois Metzger in Ruhestand ging, hätte sich für den zu dieser Zeit 31-Jährigen eine solche Gelegenheit geboten. Aber seinerzeit war das noch ein Ehrenamt. „Wir hatten gerade ein Haus gebaut“, blickt Müller zurück, und das hätte mit einer Entschädigung für ein Ehrenamt nicht abbezahlt werden können.

Beim Essen gilt: Lieber deftig als süß

Während Müller in seinem öffentlichen Auftreten in Gemeinderatssitzungen und Bürgerversammlungen einen nüchtern-zurückhaltenden Eindruck hinterließ, zeigt der Privatmann Ralf Müller durchaus andere Wesenszüge. Noch mehr als über das Recht kann man sich mit ihm über Essen und Trinken unterhalten – und schnelle Autos. Dabei schätzt Müller nicht nur die herzhafte Küche und die guten Tropfen seiner unterfränkischen Heimat, sondern mag es auch gerne international, wobei sein Gusto durchaus fränkischen Traditionen folgt: „Süßspeisen mag ich nicht so unbedingt, was Deftiges ist mir schon lieber.“

Müller isst aber nicht nur gerne gut, er kann auch gut kochen. In seiner beruflich aktiven Zeit habe sich das zwar oft auf die Wochenenden beschränkt, dafür habe er mit seiner Frau daheim auch größere Gesellschaften bewirtet.

In Ralf Müllers Garage steht ein besonderes Auto

Temperament entwickelt Müller daneben auch als Automobilist. In seiner Garage steht ein Sportwagen US-amerikanischer Herkunft. „Das Faszinosum ist die Beschleunigung“, pflegt Müller zu sagen, „der optimale Wert ist 11,8 Sekunden – von null auf 200 Stundenkilometer.“ Ein paar flotte Fahrten im Jahr genehmige er sich, dann fahre er gerne auch mal mit doppelter Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn – offen, versteht sich.

Viele Jahre begleitete Ralf Müller (rechts) die Kommunalpolitik in Eching, Greifenberg und Schondorf als Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft. Das Bild zeigt ihn 2008, als sich der damals neu gewählte Schondorfer Gemeinderat konstituierte. Bild: Gerald Mödlinger/Archiv

Wenngleich er sich auf die neuen Freiheiten freut, blickt Müller auch positiv auf seine Zeit in der Verwaltung zurück. „Es gab nie Probleme zwischen Bürgermeistern und Verwaltung, Grabenkämpfe hat es nie gegeben.“ Vielmehr, sagt Müller mit Verweis auf ein externes Organisationsgutachten, finde man im Rathaus eine „hoch motivierte Mannschaft“ vor. Als Teil dieses Teams gestaltete Müller einen sehr dynamischen Landstrich mit. Als er 1983 anfing, hatten die drei Gemeinden Eching, Greifenberg und Schondorf zusammen gerade einmal 4700 Einwohner, heute sind es knapp 8000. Dementsprechend vergrößerte sich auch die Verwaltung. „Als ich gekommen bin, haben fünf oder sechs Leute den Laden geschmissen, und das mit wesentlich weniger technischem Aufwand als heute, heute sind wird 25 Leute.“

Die Nachfolgerin Sandra Meissner ist bereits seit Oktober im Amt

Seine Position als Amtsleiter hat Müller bereits zum 1. Oktober 2020 an seine Nachfolgerin Sandra Meissner abgegeben, der früheren Bürgermeisterin von Kottgeisering, wie Müller ist sie ebenfalls Juristin. Seither nannte sich Müller „emeritiert“ und seither war auch eine gewisse optische Verwandlung an ihm festzustellen. Die Haare trägt der Emeritus sichtbar länger und gekleidet ist er bedeutend lässiger. Nun ist er in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, bevor er nach 45 Dienstjahren als Beamter nach dem 30. September 2023 förmlich in den Ruhestand treten kann.

