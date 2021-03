06:04 Uhr

Schondorf: Essen in den Kühlschrank statt in die Mülltonne

Plus Eva Maria Zotter gefällt es nicht, wenn Lebensmittel weggeworfen werden. Ein Kühlschrank am Schondorfer Rathaus ist seit einem halben Jahr eine Alternative zum Container.

Von Renate Greil

Was ist aus den ersten Projekten des Schondorfer Bürgerbudgets „Ideen für Schondorf“ geworden? In einer Videokonferenz haben Ilse Baumgarten vom Bürgerbudget und Projektpatin Eva Maria Zotter über ihre Erfahrungen „Schondorfer Kühlschrank“, einer Abgabestelle für gerettete Lebensmittel, mit dem LT gesprochen. Inzwischen gibt es ihn seit etwas mehr als einem halben Jahr.

Einige Zeit hatte es gedauert, bis der „Schondorfer Kühlschrank“ einen Standort gefunden hat. Im August wurde der im Untergeschoss des Rathauses in einer Nische aufgestellt. Der Standort sei „perfekt, denn er liegt zentral und niemand wird beim Abholen gesehen“, sagte Zotter. Investiert wurden damals 700 Euro für den Kühlschrank und die Folgekosten für den Strom.

Mehrmals in der Woche wird der Zustand des Kühlschranks kontrolliert

Für Ilse Baumgarten, die den Kühlschrank vom Organisationsteam Bürgerbudget „Ideen für Schondorf“ von Anfang an begleitet hat, ist es ein Modellprojekt ähnlich wie der Schondorfer Gemüsegarten oder das Bücherregal am Bahnhof. Durch das persönliche Engagement der Paten profitiere die Gemeinschaft, sagte sie. Die anfänglichen Befürchtungen, ob das „soziale Experiment“ eines frei zugänglichen Kühlschranks gelingen würde, hätten sich gelegt. Der Kühlschrank stehe noch genauso da wie am Anfang, berichtete Zotter, die mehrmals in der Woche den Kühlschrank kontrolliert.

Dabei gibt es für die Spender auch Vorgaben vom Gesundheitsamt zu beachten, die gut sichtbar an der gläsernen Kühlschranktür angebracht sind. Private Spenden seien eher selten, hat Zotter beobachtet. Am Montag und am Dienstag wird der Kühlschrank mit Waren befüllt, die umliegende Supermärkte abgeben.

Meist sind die Regale des Kühlschranks schnell wieder leer

Inzwischen hat es sich eingespielt, dass diejenigen, die aus dem Kühlschrank Lebensmittel abholen, auch zeitnah vor Ort sind. Deshalb ist es nicht selten, dass der Kühlschrank kurz nach der Befüllung auch schon wieder fast leer geräumt ist. Ein Team von vier Frauen arbeitet mit, da die Ware bei den Spendern nach den Vorgaben der Firmen abgeholt wird. „Das klappt sehr gut“, freut sich Zotter. Pro große Befüllung schätzt sie den Zeitaufwand mit dem Putzen des Kühlschranks auf eine gute Stunde. Mittwochs gibt es übrig gebliebene Gebäckteilchen von einer Bäckereifiliale.

Zotter, die sich als Botschafterin für Foodsharing im Landkreis Landsberg engagiert, stellt auch manche Ware ein, die sie im Rahmen des Foodsharings direkt aus den Betrieben abholen kann. Ihr ist es wichtig, auch klarzustellen, dass es beim „Schondorfer Kühlschrank“ nicht um Bedürftigkeit gehe, sondern darum, mit Lebensmitteln sorgsam umzugehen und diese zu verbrauchen.

Darauf ist bei der Abgabe von Lebesmitteln in Schondorf zu achten

Neulich hatte sie aus einer Betriebsabholung 30 große Eimer mit an die drei Kilo Mais, die sie nach und nach in den Kühlschrank eingestellt habe. Nach zwei Wochen seien diese auch unter die Leute gebracht worden. Jeder kann Lebensmittel spenden und abholen, lautet die erste Regel. Abgeben kann man Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern oder auch Ernteüberschuss, beispielsweise aus dem Schondorfer Gemüsegarten, Saisonware wie übrig gebliebene Schokonikoläuse und Ware mit nahendem oder kurz überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Wer zum Beispiel eine Ernährungsumstellung plane, meint Baumgarten, könne eingelagerte Lebensmittel wie Dosenfisch, abgeben.

Eva Maria Zotter hat das Kühlschrank-Projekt in Schondorf initiiert. Bild: Thorsten Jordan/Archiv

Auch für Menschen, die keinen Geschmacks- oder Geruchssinn haben, müsse erkennbar sein, ob die Lebensmittel noch verzehrbar sind, erklärte Zotter. Fleisch, Fisch, Hackfleisch oder Feinkostsalate seien Produkte, die ein Verbrauchsdatum haben, diese dürften nach diesem Datum nicht mehr gegessen werden. Sind diese Produkte nicht mit einem offiziellen Verbrauchsdatum gekennzeichnet oder ist dieses abgelaufen, gehörten diese nicht in die Abgabestelle. Hühnereier dürften bis sieben Tage vor dem MHD gebracht werden.

Weitere Spender sind erwünscht

Das Team um den „Schondorfer Kühlschrank“ achte darauf, dass diese Standards eingehalten werden, versicherte Zotter. Ein Ablaufdatum für den Kühlschrank gebe es indes nicht. Als vollen Erfolg bewerten Zotter und Baumgarten das Projekt „Schondorfer Kühlschrank“. Weitere Spender seien erwünscht.

