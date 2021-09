Schondorf

13:05 Uhr

Fairtrade in Schondorf: Nicht nur Kaffee und Schokolade

Fairtrade betrifft nicht nur Kaffee und Schokolade, sondern es gibt auch fair hergestellte Fußbälle. Einen solchen hält Mirjam Gall (im Bild mit Annemarie Unbehend) vom Fairtrade-Steuerungskreis in Schondorf in Händen.

Plus Schondorf will Fairtrade-Gemeinde werden. Dafür müssen einige Kriterien erfüllt werden. So ist der Stand.

Von Gerald Modlinger

Schondorf soll eine Fairtrade-Gemeinde werden. Und dazu sei der wichtigste Schritt nun getan, berichtet Bürgermeister Alexander Herrmann: Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass Schondorf den Titel Fairtrade-Gemeinde anstreben soll. Mit nur zwei Gegenstimmen wurde die Initiative zur Unterstützung des Fairen Handels verabschiedet.

