Schondorf

vor 32 Min.

In Schondorf kann man vegan und vegetarisch essen

Ruth Kolodziej betreibt das „Panini“ in Schondorf. Die 60-jährige Café- und Restaurantbesitzerin kämpft gerade an einigen Ecken.

Von Ulrike Reschke

In ihr Hygienekonzept hat Ruth Kolodziej, Inhaberin des „Panini“ in Schondorf , im vergangenen Jahr viel Geld investiert: Luftfiltergeräte nach medizinischen Standards, laminierte und per QR-Code erreichbare Speisekarten, Meldezettel, Desinfektionsmittel und filigrane Trennwände aus Holz, Metall und Plexiglas zwischen den Tischen. Sie fügen sich dezent in das mediterran inspirierte Einrichtungskonzept mit dunklen Holzmöbeln und dunkelgelben Wänden ein. „Ich wollte mir den Laden nicht mit irgendwelchen Sperrholzplatten verschandeln“, sagt die Wirtin mit leichtem Wiener Zungenschlag. Den Auftrag erteilte sie einem Schreiner vom Ammersee, der mit Holz und Metall arbeitet.

