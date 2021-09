Jugendlicher erlaubt sich in Schondorf einen schlechten Scherz

Ein 14-Jähriger bewirft in Schondorf ein auf der Uttinger Straße fahrendes Auto. Als die Polizei kommt, zeigt er sich aber reumütig.

Vermutlich einen schlechten Scherz wollte sich am Freitagabend in Schondorf ein 14-jähriger Jugendlicher erlauben. Wie die Dießener Polizei am Samstagmorgen meldete, hätte die Aktion des Schondorfers auch übel ausgehen können.

Der Jugendliche bewarf an der Uttinger Straße ein Auto, welches mit drei Insassen besetzt war und von Schondorf Richtung Utting unterwegs war, mit einem Plastikbeutel, der mit Hundekot gefüllt war. Der Beutel platzte beim Aufprall im hinteren Bereich des Fahrzeugs auf.

Der Autofahrer kann den Täter verfolgen

Der Fahrer ließ sich dadurch glücklicherweise nicht ablenken und konnte den 14-Jährigen und weitere Jugendliche anschließend noch weiter verfolgen, die letztlich zusammen mit einer Streifenbesatzung am Skaterplatz in Schondorf gestellt werden konnten. Der Kotbeutel-Werfer zeigte sich einsichtig und reumütig, heißt es im Bericht der Polizei abschließend. (lt)

