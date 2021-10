Schondorf

vor 2 Min.

Mehr Zugänge zum Ammersee: Warum das in Schondorf schwierig ist

Die Schaule-Wiese bietet in Unterschondorf eine der wenigen Möglichkeiten, auf öffentlichem Grund an den Ammersee zu kommen.

Plus Die Gemeinde Schondorf sieht sich mit Wünschen nach mehr Zugänglichkeit des Ammersees konfrontiert. Doch der Spielraum für einen besseren Seezugang ist nicht groß

Von Manuela Schmid

Die Seeufer-Initiative hat eine ganze Reihe von Ideen, wie sie die Nutzung des Ammerseeufers in Schondorf für die Bevölkerung erweitern beziehungsweise verbessern möchte. In einer Sitzung des Ausschusses für Dorfentwicklung präsentierte sie jetzt ihre Vorschläge, wie „mehr See für alle“ geschaffen werden könnte. Einige Punkte davon will die Gemeinde Schondorf jetzt aufgreifen und diskutieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen