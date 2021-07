Schondorf und Boves: Von der Freundschaft zur Partnerschaft

Plus Die Bürgermeister von Schondorf und Boves unterschreiben in einer feierlichen Zeremonie die Urkunde zur Partnerschaft. Ein schlimmes Ereignis im Zweiten Weltkrieg führte die beiden Kommunen zusammen.

„Ein ganz besonderer Tag“ war der vergangene Samstag für Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann. Gemeinsam mit Maurizio Paoletti, seinem Amtskollegen im italienischen Boves, besiegelte er in einer feierlichen Zeremonie die Städtepartnerschaft, die schon auf eine längere Vorgeschichte zurückblicken kann und deren Anstoß ein Ereignis im Zweiten Weltkrieg gab.