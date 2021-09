Schondorf

Wie Miene Gruber sein Publikum in Schondorf coacht

Plus Miene Gruber coacht als Mario Milchbranndtweinstätter mit Demotivationsprogramm. Mit seinem Publikum in Schondorf ist er sich einig: Vieles braucht es nicht.

Von Dagmar Kübler

Gibt’s das, ein Zuviel an Motivation und wenn ja, was hat diese Übermotivation für Auswirkungen? Diesen Fragen ging Miene Gruber alias Mario Milchbranndtweinstätter am Freitag im Studio Rose in Schondorf nach. Und wenn Gruber mit einem neuen Programm auftritt, dann zieht das Gäste rund um den Ammersee und sogar aus Österreich an. Das kleine Studio Rose war daher gut gefüllt, und die Zuschauer hatten zudem Gelegenheit, die 99 Porträts Schondorfer Bürger, aufgenommen von Fotograf Yorck Dertinger, zu betrachten.

