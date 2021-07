Schondorf

Wie der Kriegsverbrecher Joachim Peiper nach Schondorf kam

Plus Heute vor 45 Jahren starb der SS-Standartenführer Joachim Peiper bei einem Brandanschlag in Frankreich. In Schondorf ist er begraben. Doch wie kommt eigentlich die Verbindung zum Ammersee zustande?

Von Gerald Modlinger

Er galt als äußerst brutaler SS-Standartenführer und war ein verurteilter Kriegsverbrecher. Die Rede ist von Joachim Peiper (1915-1976). 76 Jahre nach Kriegsende ist der zeitweilige Adjutant von SS-Chef Heinrich Himmler das verbindende Glied zwischen der italienischen Kleinstadt Boves und Schondorf, die am 24. Juli offiziell eine Städtepartnerschaft begründen werden. Doch wie kam die Verbindung von Joachim Peiper zu Schondorf zustande, dessen Todestag sich heute zum 45. Mal jährt?

