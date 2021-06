Wissenschaftler aus Schondorf erhält Bundesverdienstkreuz

Der Molekularbiologe Jürgen Soll aus Schondorf wird ausgezeichnet. Wie seine Forschungen in die Züchtung von Pflanzen einfließen.

Drei neue Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande gibt es seit Dienstag in Bayern. Unter den von Wissenschaftsminister Bernd Sibler geehrten Persönlichkeiten ist auch der in Schondorf lebende Molekularbiologe Prof. Dr. Jürgen Soll. Mit dem Verdienstkreuz werden großes bürgerschaftliches Engagement und herausragender Einsatz für das Gemeinwohl ausgezeichnet, teilt dazu das Wissenschaftsministerium mit.

Jürgen Soll hat sich neben jahrzehntelanger wissenschaftlicher Exzellenz als international führender Molekularbiologe auch durch gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet, heißt es weiter. Nach verschiedenen beruflichen Stationen im In- und Ausland war Soll, der über drei Jahrzehnte die Bildung und Funktion der Chloroplasten erforscht hat, von 2001 bis Ende September 2019 Inhaber des Lehrstuhls für Biochemie und Physiologie der Pflanzen an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein wissenschaftliches Werk lieferte fundamentale Erkenntnisse über die Funktion lebender Zellen, die für den Aufbau von Pflanzen und die Entstehung der grünen Zellorganellen entscheidend sind.

Im Dialog mit philosophischen und soziologischen Fragen

„Unser heutiges Verständnis über die molekularen Mechanismen zum Aufbau wie zum Erhalt der pflanzlichen Photosynthese-Maschine und zum Stofftransport in der Zelle geht maßgeblich auf ihre wegweisenden Arbeiten zurück“, betonte Wissenschaftsminister Sibler in seiner Laudatio. „Ohne diese Arbeiten wären Ansätze zur gezielten Züchtung ertragsoptimierter Nutzpflanzen oder von Pflanzen mit erhöhter Toleranz gegenüber kritischen Umweltbedingungen, wie zum Beispiel Trockenheit, deutlich problematischer.“ Darüber hinaus organisierte und koordinierte Soll Forschungsverbünde wie „For Planta“, dessen Sprecher er von 2010 bis 2013 war und in dem Chancen und Risiken der Grünen Gentechnik im Dialog mit philosophischen und soziologischen Fragestellungen diskutiert wurden.

Neben seinen wissenschaftlichen Tätigkeiten setzte sich Soll in Deutschland und international für das Wohl der Pflanzenwissenschaften ein. Unter seiner Leitung wurden mehr als 60 Promotionen erfolgreich abgeschlossen und er bildete zahlreiche Postdoktorandinnen und -doktoranden aus. (lt)

