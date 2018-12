18:30 Uhr

Schondorfer Christkindlmarkt: Heuer wird kleiner, aber heimelig gefeiert

Willi Puitl bietet am Schondorfer Christkindlmarkt handgefertigte Weihnachtskrippen an. Bürgermeister Herrmann (rechts) eröffnet den Markt und Landrat Eichinger spricht nicht nur ein Grußwort, er erzählt auch Geschichten im Jurtezelt.

In Schondorf richtet jetzt die Gemeinde die Veranstaltung aus. Wenn alle Kinder still einem Gedicht lauschen.

Von Dagmar Kübler

„Der Christkindlmarkt ist heuer eine Besonderheit“, betont Bürgermeister Alexander Herrmann bei der Markteröffnung. Das ist er tatsächlich, denn zum einen beteiligen sich viele örtliche Vereine und auch Geschäfte, zum Beispiel durch Spenden für die Tombola des Kindergartens „Ein Platz für Kinder“. Zum anderen auch deshalb, weil die Gemeinde ihn heuer erstmals selbst organisiert und dabei ein beachtliches Begleitprogramm auf die Füße gestellt hat.

So wurde der Markt gerettet: Die Gemeinde organisiert den Christkindlmarkt



Eine gut besuchte Soiree

Nachdem der vormalige Marktleiter Leonhard Seyser aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig abgesagt habe, habe sich die Gemeinde in großer Runde mit den Vereinen zusammengesetzt, so Herrmann. Dabei ging es um alles oder nichts, nämlich den Markt ausfallen zu lassen – oder selber zu machen. Vereine wie Feuerwehr, Wasserwacht, Segelclub und TSV standen parat, eine Hauptorganisatorin fand sich mit Anke Neudel vom Jugendförderverein. Diese hat auch die Abendsoiree im Studio Rose organisiert, die sehr gut besucht war.

Ein geschützter Platz zum Wohlfühlen

Optisch hat sich der Markt verkleinert, zurückgezogen auf den Wilhelm-Leibl-Platz wirkt er heimeliger. „Das ist ein geschützter Platz, Ältere und Jüngere können sich hier treffen für ein paar Stunden der Freude zum Jahresende“, so Herrmann. Es sei ein friedlicher Markt, so Herrmann. „Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, denn hier ist ein gutes Miteinander.“

Hütten gehören der Gemeinde

Wurden die Hütten früher geliehen, sind sechs davon nun Eigentum der Gemeinde. Damit sei die Gemeinde nun verpflichtet, als Marktbetreiber weiterzumachen, scherzt Landrat Thomas Eichinger in seinem Grußwort.

Wie sicher sind die Christkindlmärkte: Wie sicher sind die Christkindlmärkte im Landkreis Landsberg?



Thomas Eichinger erzählt Geschichten

„Wie viel Uhr ist es?“, fragen ein paar Kinder ungeduldig und stürmen gleich weiter zur Jurte, um Eichingers Geschichten, die er dort erzählt, nicht zu verpassen. Dort ist die Runde um die Feuerschale gut gefüllt. Kinder in Schneeanzügen lauschen mucksmäuschenstill dem Gedicht „Es klopft bei Wanja in der Nacht.“ „Wir haben wirklich diese Nacht gemeinsam friedlich zugebracht – was so ein Schneesturm alles macht!“

Durch die Budenreihen bummeln

Mit diesem Ende der Geschichte im Ohr lässt es sich anschließend vortrefflich durch die Budenreihen bummeln, allerlei Köstlichkeiten probieren wie Plätzchen beim Asylhelferkreis, gebacken von in Schondorf lebenden Menschen aus vielerlei Ländern wie Afghanistan, Syrien, Kuba, Australien und China.

Unter dem Motto „Weihnachten aus aller Welt“ haben Asylhelfer auch ein Krippenspiel mit Kindern verschiedener Nationen eingeübt. Wem noch Weihnachtsgeschenke fehlten, konnte in Schondorf leicht fündig werden, zum Beispiel mit Krippen von Willi Puitl, bei den Papierarbeiten von Steffi Braun, bei Upcycling-Taschen beim WKR-Förderverein oder bei Hope for Children. Dort gab es Kerzen von Dr. Heike Bueß-Kovacs mit einem ungewöhnlichen Hintergrund. Bueß-Kovacs sammelt nämlich Kerzenwachsreste in den Kirchen am Ammersee und in St. Ottilien, färbt sie mit Bienenwachs-Malkreiden ein und gießt sie in schöne Formen.

