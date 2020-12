vor 31 Min.

Schondorfer Grüne strecken die Fühler nach Greifenberg aus

Der neue Vorstand des Grünen-Ortsverbands Schondorf in der virtuellen Mitgliederversammlung. Gewählt wurden die Vorstandsmitglieder zuvor in einer Urnen-Wahl.

Plus Im Ortsverband Schondorf sind jetzt auch Grünen-Mitglieder aus Greifenberg tätig. Auch dort will die Partei aktiv werden.

Der Grünen-Ortsverband Schondorf hat Anke Neudel zur neuen Sprecherin sowie einen neuen Vorstand mit sieben weiteren Mitgliedern gewählt. Außerdem sind im Rahmen einer digitalen Mitgliederversammlung die Parteimitglieder aus Greifenberg dem Ortsverband Schondorf beigetreten.

Neben dem Rechenschaftsbericht der Sprecherin Jo-Ann Meding und der Schatzmeisterin Helga Gall gab es laut Pressemitteilung auch einen lebhaften Austausch. So wurde über die Zusammenarbeit im Ortsverband, Möglichkeiten zum Kontakt zwischen Mitgliedern in Zeiten von Corona, aber auch aktuelle Themen in Schondorf diskutiert. Es wurden beispielsweise Möglichkeiten erörtert, wie Bürgern Zugang zu Büchern aus der Bücherei trotz Schließung im Lockdown ermöglicht werden kann. Ein Tagesordnungspunkt war der Beitritt der Greifenberger Parteimitglieder zum Ortsverband Schondorf. Mit dem Anschluss der Mitglieder aus Greifenberg werde der Ortsverband Schondorf ergänzt und die Reichweite der Tätigkeit auf Greifenberg ausgeweitet, heißt es im Pressebericht.

Der Ortsverband hat eine neue Sprecherin

Hierbei gebe es Anknüpfungspunkte. Es gehe aber auch darum, Strukturen und eine entsprechende politische Arbeit auf lokaler Ebene in Greifenberg aufzubauen. Eine besondere Herausforderung in Zeiten von Corona stellte die Wahl des Ortsvorstands dar, denn eine virtuelle Wahl sei nicht möglich gewesen. So fand unter entsprechenden Hygienevorkehrungen eine Urnenwahl statt. In deren Rahmen wurde Anke Neudel aus Schondorf als Sprecherin des Ortsverbands zur Nachfolgerin von Jo-Ann Meding gewählt, die nicht mehr zu Wahl antrat.

Helga Gall wurde erneut zur Schatzmeisterin gewählt. Friederike Lenssen und Caroline Herrmann-Lauenstein wurden als Beisitzerinnen bestätigt. Bernhard Schnaus sowie Natalia Ritzkowsky, Peter Uffelmann und Jan Veira aus Greifenberg sind neue Beisitzer. Der jetzt achtköpfige Vorstand freue sich auf die Arbeit der kommenden Jahre. Hierbei werde eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Grünen-Fraktion im Schondorfer Gemeinderat ein wichtiger Punkt sein. (lt)

