Schondorfer Rettungstaucher berichtet über seine Erfahrungen in Höhlen

Andreas Ficht ist beim BRK und war auch schon mehrmals in Höhlen. Der Schondorfer verfolgt die Aktion in Thailand und kennt die Gefahren.

Von Margit Messelhäuser

„Die eigentlichen Helden sind für mich die beiden Taucher, die die Gruppe gefunden haben.“ Andreas Ficht aus Schondorf ist ausgebildeter Rettungstaucher und verfolgt natürlich die Nachrichten über die Rettung der Kinder und ihres Betreuers, die seit über zwei Wochen in der Höhle in Thailand eingeschlossen sind. „Die beiden sind ein extremes Risiko eingegangen. Ihre Leistung ist herausragend.“

Das ist eine extreme Situation

Am liebsten wäre er auch vor Ort, um zu helfen und die Taucher zu unterstützen. Zumindest von außen, denn um in die Höhle zu gehen, brauche es sehr viel Erfahrung. „Das ist eine extreme Situation, die komplizierteste Rettung in der Geschichte des Tauchens, von der ich gehört habe.“ Ficht hat selbst bereits mehrere Höhlentauchgänge absolviert und kennt die Bedingungen, auf die die Retter stoßen. „Das größte Problem ist, dass Panik aufkommt.“ In den Höhlen sei es nicht nur total finster, auch die Enge sei beklemmend. Und im Gegensatz zum „normalen“ Tauchen könne man bei Schwierigkeiten eben nicht einfach zur Wasseroberfläche.

Immer wieder Pausen einlegen

Wie die Rettung jetzt organisiert werde, nämlich mit je einem Taucher vor und hinter dem Kind, „das wäre auch mein Plan gewesen“, sagt Ficht. Denn „wenn ein Kind Panik bekommt, hilft es schon, es an der Hand zu nehmen“. Ein solcher Kontakt sei durch die beiden Begleittaucher möglich. Auch geht er davon aus, dass immer wieder Passagen vorhanden sind, in denen die Taucher an die Oberfläche kommen und eine Pause einlegen können. Es werden wohl auch Kletterpassagen dabei sein. „Da kann man dann immer wieder beruhigend auf die Kinder einwirken.“

Dass es sich vorwiegend um Jugendliche handelt, müsse kein Nachteil sein. Er hat die Erfahrung gemacht, dass es „keine besseren Tauchschüler als Kinder und Jugendliche gibt. Sie machen, was man sagt. Erwachsene denken oft zu viel nach.“ In diesem Fall befinden sich die Jugendlichen natürlich in einer Ausnahmesituation, doch „der Überlebenswille könnte sie antreiben. Sie wollen raus“, sagt Ficht.

„Ich hoffe, es geht alles gut“

Das Tauchen mit Atemgerät an sich sei nicht so schwer zu erlernen. „Man nimmt den Atemregler in den Mund und kann atmen“, sagt er – die größte Gefahr sei, diesen zu verlieren, denn in der Dunkelheit könne ihn ein unerfahrener Taucher kaum wiederfinden. Er geht davon aus, dass unter Wasser Leinen gespannt sind, so ist es Vorschrift beim Höhlentauchen, und sich die Rettungsteams daran zum Ausgang ziehen. Nachdem all diese Maßnahmen getroffen wurden, hält er eine Rettung aller Eingeschlossenen für sehr gut möglich. Er wird weiter das Geschehen verfolgen: „Es ist eine extreme Situation und es wird hoffentlich klappen.“

