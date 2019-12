Schondorfer Skulpturenweg: Darf die „Liegende“ am See bleiben?

Plus In Schondorf wird um die Zukunft Skulpturenwegs gerungen. Teile des Gemeinderats sind für einen Ankauf - aber nicht zum geforderten Preis.

Geld für Kulturelles? Da gehen die Meinungen in Schondorf derzeit auseinander, zumindest was den teilweisen Erhalt des Skulpturenweges angeht. Auch im Gemeinderat wird der Ankauf einer der Skulpturen, die „Liegende“, kontrovers diskutiert. Einige möchten eher den Rotstift ansetzen, andere dagegen noch weitere Kunstobjekte für die Seeanlage erstehen und damit für die Bürger erhalten.

Vorgeschlagen hatte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) den Erwerb der Bronzeskulptur die „Liegende“ von Matthias Rodach. Diese ist eine von drei Kunstwerken unterschiedlicher Künstler, die in der Seeanlage im Rahmen des Schondorfer Skulpturenwegs aufgebaut wurden, und nun dort noch stehen. Der Skulpturenweg wird zum Ende des Jahres aufgelöst (LT berichtete).

Der Kaufpreis ist einigen Gemeinderäten zu hoch

Bürgermeister Herrmann schlug nun einen Ankauf eines der drei in der Seeanlage platzierten Werke vor. Er habe die Bronzeskulptur „Liegende“ ausgewählt, weil sie ihm „besonders gut gefällt“. Der Künstler habe das Werk für knapp 20 000 Euro der Gemeinde angeboten. Eine Summe, die einige Gemeinderäte aber nicht ausgeben wollten. Stefan Birkner ( CSU) fand die Skulptur zwar auch schön, aber nicht für den ausgelobten Preis. Er war dafür, weitere Angebote einzuholen.

Gemeinde soll mehr auf ihre Ausgaben achten

Auch Thomas Betz (CSU) wertete die Kosten als „viel zu teuer“. Er fand, dass die Gemeinde schon genug Geld für Kunst ausgebe und nannte dabei das Studio Rose. Besser solle die Gemeinde dort investieren, meinte er. Weil in der Sitzung die Anschaffung eines neuen Feuerwehrlöschfahrzeuges für mehrere Hunderttausend Euro und weitere Anschaffungen beschlossen worden waren, fand Birkner, dass die Gemeinde trotz der hohen Einnahme aus dem Grundstücksverkauf des Prix-Geländes durchaus mehr auf ihre Ausgaben achten müsse. „Diese Ausgaben hätten wir allerdings mit und ohne Grundstücksverkauf gemacht“, argumentierte aber Stefanie Windhausen-Grellmann (Grüne).

Auch ein weiteres der drei im Fokus stehenden Kunstwerke fand seine Fürsprecher. So favorisierte Wolfgang Schraml (Freie Wähler) den Ankauf des „Großen Fadenschein“ von Thomas Lenhart, der nach seinen Informationen auch etwas günstiger sei, und Kurt Bergmaier (Freie Wähler) fand den Ausblick nach Andechs, wie er dieses Kunstwerk nannte, ebenfalls ganz gut.

Kurt Bergmaier verwies auch darauf, dass der Skulpturenweg der Gemeinde „viel Renommee gebracht“ habe und unterstützte die Idee, ein Stück des Skulpturenweges zu kaufen. Helga Gall (Grüne) sagte, dass sie sich an die Kunstwerke in der Seeanlage gewöhnt hätte. Sie plädierte ebenfalls für den Ankauf der „Liegenden“.

Nachverhandlungen mit dem Künstler sind gefordert

Eine Entscheidung wurde in der Sitzung allerdings noch nicht getroffen. Bürgermeister Alexander Hermann soll nun die exakten Preise der drei Kunstwerke einholen. Eine Nachverhandlung mit dem Künstler der „Liegenden“ wurde angeregt. Zum Vergleich: Der in Dießen auf dem Untermüllerplatz aufgestellte „Dietz“, eine 2,30 Meter hohe Bronzeplastik „Mann mit dem goldenen Fisch“, der auf einem knapp sechs Meter langen Eichenstamm steht, des am Ammersee lebenden Bildhauers Matthias Rodach kostete die Marktgemeinde Dießen rund 70.000 Euro.

Kein Problem mit der Geldausgabe hatten dann aber die Gemeinderäte bei einem Zuschussantrag des Rudervereins „Wilde Woge“. Dort wird ein Doppelvierer angeschafft, der in etwa die gleiche Summe kostet. Mit elf zu zwei Stimmen beschlossen die Gemeinderäte einen Zuschuss von einem Drittel, das sind rund 7700 Euro.