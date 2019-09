vor 2 Min.

Schondorfer Trinkwasser wird nicht mehr gechlort

Anfang August wurden Keime im Netz dreier Ammersee-Gemeinden entdeckt. Die Ursache bleibt offen.

Von Stephanie Millonig

Das Trinkwasser in Schondorf, Eching und Greifenberg (ohne Beuern) wird nicht mehr gechlort. Wie der Wasserzweckverband Ammersee-West mitteilt, hat das Gesundheitsamt entschieden, dass das Trinkwasser ab Donnerstag wieder ungechlort geliefert werden kann. Am 7. August waren an zwei Entnahmestellen bei routinemäßigen Untersuchungen coliforme Keime entdeckt worden. Daraufhin hatte die Landsberger Behörde entschieden, dass das Trinkwasser in diesem Bereich behandelt werden muss.

Mehrere Proben entnommen

Wie es zu dieser Verkeimung kam, bleibt aber offen: Wassermeister Roland Haberl berichtet, dass keine Ursache gefunden wurde. Durch die Chlorung wurde das Leitungssystem jedoch von diesen Keimen befreit und Haberl sagt, dass mehrfach hintereinander keine coliformen Keime mehr gefunden worden seien.

