vor 18 Min.

Schongau: Amok-Warnung löst Großeinsatz aus

Aufgrund einer technischen Störung lief an der Schongauer Berufsschule eine Durchsage zu einer Amoklaufwarnung.

An der Berufsschule in Schongau läuft eine Warndurchsage vor einem Amoklauf. Warum die Polizei schnell wieder abrücken kann.

Kurioser Fehlalarm in Schongau. Gegen 17.30 Uhr teilte am Mittwochabend ein Fußballtrainer, der sich auf dem Sportplatz der Berufsschule Schongau aufhielt, mit, dass in der benachbarten Berufsschule eine Bandansage über eine Amok-Warnung läuft. Die Durchsage sei bis auf die Straße und den Sportplatz hörbar.

Da zunächst unklar war, wodurch die Durchsage ausgelöst wurde, und ob aktuell noch Personen im Gebäude sind, rückten zahlreiche Polizeikräfte an. Außerdem wurde die Integrierte Leitstelle verständigt, die weitere Kräfte alarmierte. Die ersten Beamten konnten allerdings schnell klären, dass die Durchsage aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst worden war. Die weiteren anrückenden Kräfte konnten stoppen. Jetzt soll die Lautsprecheranlage der Schule überprüft werden. (lt)

