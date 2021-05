Schongau

Jugendliche gehen in Schongau auf Polizeibeamten los

In Schongau sind drei Jugendliche auf einen Polizeibeamten losgegangen.

Ein Polizist will in Schongau drei Jugendliche kontrollieren. Die reagieren aggressiv und greifen den Beamten an.

In Schongau haben drei Jugendliche am Donnerstagabend bei einer Kontrolle einen Polizeibeamten angegriffen und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei meldet, bemerkte der Polizist während einer Streifenfahrt, wie drei Jugendliche gegen einen am Straßenrand abgelegten gelben Sack traten, sodass dieser direkt vor dem Polizeifahrzeug aufplatzte. Der Polizeibeamte sprach die drei Jugendlichen an, wobei diese sofort aggressiv reagierten und Richtung Innenstadt flüchteten. Fahndung nach zwei Täter bislang ergebnislos Als der Polizist die Jugendlichen anhielt, wurde er von ihnen angegangen, geschubst und von einem der drei Jugendlichen mit dem Fuß in den Rücken getreten. Danach schlugen die Täter auf den Beamten ein und flüchten in verschiedene Richtungen. Der Polizist verfolgte einen der Jugendlichen und stellte ihn wenig später. Die Fahndung nach den beiden anderen Tätern verlief laut Polizei ergebnislos. (lt) Lesen Sie dazu auch: Mann liefert sich auf B17 wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

