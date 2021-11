Party: Junger Frau wird unbekannte Substanz ins Getränk gemischt

Kein fröhlicher Ausgang für eine Party in Schongau. Eine 19-Jährige muss in Krankenhaus gebracht werden. Polizei sucht Zeugen.

Opfer eines üblen Scherzes wurde einer 19-jährigen Schongauerin auf einer Party am Sonntag gegen 1 Uhr Morgens in der Karmeliterstraße in Schongau. Die junge Frau hatte von einer unbekannten Person eine Dose mit einem Energy-Drinks bekommen. Eine Stunde nach dem Konsum des Getränks wurde der Schongauerin übel und schwindelig. Sie wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus Schongau gebracht.

Da wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die unbekannte Person ermittelt wird, wurde eine Blutentnahme bei der Schongauerin durchgeführt. Sollten Sie Hinweise zum Vorfall geben können, werden Sie gebeten, sich an die Polizei Schongau zu wenden (Telefon 08861/2346-0). (lt)

Lesen Sie dazu auch