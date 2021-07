Über 100 Gräber in Peißenberg und Schongau verunstaltet

In Schongau und Peißenberg werden Gräber verunstaltet. Ist eine 53-Jährige für beide Taten verantwortlich?

Eine unbekannte Person hat am Waldfriedhof in Schongau an die 100 Gräber verunstaltet. Möglicherweise gehen die Taten auf das Konto einer 53-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Die Frau war in Peißenberg dabei beobachtet worden, wie sie von Gräbern Blumen, Kreuze und sonstigen Grabschmuck herunter nahm und umsetzte.

Vermutlich am Dienstagvormittag wurden durch eine unbekannte Person an über 100 Gräbern im Waldfriedhof in Schongau unter anderem verschiedene Gegenstände von den Gräbern neben das Grab gestellt, im Boden eingelassene Grabplatten von Urnengräbern umgedreht, Blumenvasen und andere Gegenstände umgestoßen beziehungsweise an anderen Orten abgelegt. Seitens der Polizeiinspektion Schongau wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Störung der Totenruhe eingeleitet.

In Peißenberg Grabschmuck einfach umgesetzt

Inwieweit die 53-jährige Frau auch für die Geschehnisse auf dem Waldfriedhof in Schongau verantwortlich ist, bedarf noch weiterer Ermittlungen, teilt die Polizei mit. Die Frau hatte am Dienstagnachmittag auf dem Friedhof St. Johann in Peißenberg ihr Unwesen getrieben. Zeugen meldeten die Vorfälle der Polizei. Die 53-Jährige wurde dabei beobachtet, wie sie von den Gräbern Blumen, Kreuze und sonstigen Grabschmuck herunter nahm und umsetzte. Teilweise wurden diese Sachen in angrenzenden Hecken und Büschen wieder aufgefunden.

