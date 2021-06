Schongau: Mann schlägt Ex-Frau mit  Baseballschläger

Ein Mann attackiert seine Ex-Frau in Schongau mit einem Baseballschläger. Sie wird schwer am Kopf verletzt.

Wegen gefährlicher Körperverletzung wird gegen einen Mann aus Schongau ermittelt, der seine Ex-Frau mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen haben soll.

Die Polizei fahndet nach dem Mann

Nach Angaben der Polizei wurde am späten Samstagabend eine verletzte Person in der Lechuferstraße mitgeteilt. Dort trafen die Beamten eine 31-jährige Frau an, die erhebliche Kopfverletzungen hatte. Gegenüber Passanten gab sie an, dass sie von ihrem Ex-Freund, einem 41-Jährigen, mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen wurde. Der Tatverdächtige konnte dann im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Die 31-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 41-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. (lt)