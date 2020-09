vor 35 Min.

Schüler zeigen Visionen der Zukunft

Projekt der Kunstbaustelle

Landsberger Schüler schauen von der Zukunft aus in die Gegenwart: Im Rahmen des Projektes „Future Flashback“ des Vereins dieKunstBauStelle haben sich Schüler der Mittelschule Landsberg 200 Jahre in die Zukunft versetzt, um aus dieser Perspektive wiederum in unsere Zeit zu blicken. Aus der Sicht der Zukunft liefern sie in Form einer Ausstellung nun Beiträge für ein fiktives Treffen von Historikern, Kulturwissenschaftlern und Redakteuren im Jahr 2220.

Anschauen und anhören können sich das die Landsberger ab Donnerstag, 10. September, ab 15 Uhr an verschiedenen Orten in der Innenstadt – in einer Mischung aus analogen und digitalen Formaten. Wie sich das vereinen lässt? Ganz einfach: Mithilfe von QR-Codes werden Medieninhalte eingebunden. Mit den QR-Codes könne man online die Ton- oder Videobeiträge der Jugendlichen mit einem Smartphone scannen und abrufen, so Projektinitiator Wolfgang Hauck. Am Hauptplatz, Hellmairplatz, Sandauer Tor, Mutterturm, Von-Kühlmann-Straße/Post, Musikschule sowie am Flößerplatz werden schon bald Bauzäune aufgestellt. An ihnen hängen die kreativen Werke auf robuster Lkw-Plane. Die Ausstellung dauert bis 6. Oktober. (lt)

www.futureflashback.de

Themen folgen