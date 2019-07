vor 34 Min.

Schulschwimmen in Landsberg: Die Helfer haben die Kinder immer im Blick

Beim Schulschwimmen der Landsberger Wasserwacht sorgen viele Helfer für einen reibungslosen Ablauf. Warum die Zeitnehmer jederzeit für einen beherzten Sprung ins Becken bereit sein müssen.

Von Frauke Vangierdegom

Schon weit vor dem Inselbad hört man das Kommando von Thomas Hirsch: „Auf die Plätze, fertig, los.“ Zum 45. Mal findet das Schulschwimmen statt. 365 Mädchen und Buben schwimmen um den Sieg in ihren jeweiligen Altersklassen. Ausrichter ist seit jeher die Landsberger Wasserwacht. 16 Betreuer und zwei Oberzeitnehmer, zahlreiche Helfer sowie das Inselbad-Team kümmern sich darum, dass alles reibungslos verläuft und die Kinder den Wettkampf mit viel Freude erleben können. Das LT hat die Helfer begleitet.

Kinder werden zum Startblock begleitet

Veronika Meining aus Landsberg ist 28 Jahre alt und betreut seit zehn Jahren die Kinder beim Schulschwimmen, erst als Helferin, jetzt als Zeitnehmerin. Jedes Kind, das ihr während des Wettkampfes anvertraut wird, begleitet sie zum Startblock beziehungsweise zum Beckenrand. Denn die Kinder entscheiden selbst wie sie auf ihre 25-Meter beziehungsweise 50-Meter-Bahn starten wollen.

Dass eines der Kinder gar nicht oder sehr schlecht schwimmen kann, davon geht man bei einem solchen Wettkampf eigentlich nicht aus. Doch die Realität sieht anders aus. Veronika Meining: „Ich musste schon mal ins Becken springen und ein Kind rausholen, das nicht schwimmen konnte.“ Genau aus diesem Grund sind alle Zeitnehmer ausgebildete Rettungsschwimmer. Denn im Ernstfall muss es schnell gehen. Kurz bevor sich Meining zum LT-Gespräch begibt, tritt wieder ein solcher Ernstfall ein: Ein Kind muss das Schwimmen abbrechen und kann sich gerade noch am Beckenrand festhalten. Der Bub kann nicht schwimmen.

Den Spaß am Schwimmen vermitteln

Dann gilt es für die Kindergärtnerin schon wieder, sich an den Beckenrand zu begeben. Denn Thomas Hirsch, der stellvertretende Jugendleiter der Wasserwacht, gibt das Zeichen, sich bereit zu machen. Mit der Stoppuhr und der Meldekarte in der Hand beobachtet Veronika Meining die achtjährige Charlotte Lehner ganz genau, wie sie im Freistil ihre Bahn schwimmt. 25 Meter gilt es für das Mädchen zurückzulegen. „Uns geht es beim Schulschwimmen vor allem darum, den Kindern den Spaß am Schwimmen zu vermitteln“, sagt Veronika Meining. „Aber es gibt auch Eltern, die ihren eigenen Ehrgeiz auf die Kinder übertragen und nicht immer mit den Leistungen der Kleinen zufrieden sind“, fügt sie an. Dabei laute das Motto der Veranstaltung doch „dabei sein ist alles.“

Gut zureden gehört auch dazu

Die Ungewissheit, ob das ihr anvertraute Kind wirklich schwimmen kann, gehört auch bei Johanna Kramer zu den Herausforderungen als Zeitnehmerin. Die 19-Jährige aus Epfenhausen hat gerade das Abitur gemacht und möchte Grundschullehramt studieren. Seit vier Jahren ist das Zeitnehmen ihr Job beim Schulschwimmen in Landsberg. Retten musste sie noch kein Kind. Gut zureden, die Bahn doch noch zu Ende zu schwimmen, schon eher. „Manchmal brauchen die Schüler einen Motivationsschub. Da hilft es, wenn die Eltern oder die Schulkameraden anfeuern.“

Manchmal sei es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, sagt Tamara Hirsch aus Landsberg. Die 20 Jahre alte pharmazeutisch-technische Angestellte seit ihrem zwölften Lebensjahr bei der Wasserwacht. „Wir müssen darauf achten, dass alles passt, dass die Startkarte da ist, und die Kinder an der richtigen Bahn stehen bleiben bis das Kommando ertönt.“ Gar nicht so einfach angesichts des Lärmpegels und der vielen großen und kleinen Menschen, die sich rund um das Schwimmerbecken tummeln.

Schon seit 6 Uhr auf den Beinen

Vier Bahnen sind für das Schulschwimmen reserviert. Damit pünktlich um 8 Uhr gestartet werden konnte, waren die Schwimmmeister Christian Wappler und Jürgen Aicher mit dem Inselbad-Team schon um 6 Uhr auf den Beinen, um die Banden ins Wasser zu legen und alles für den großen Schwimmtag vorzubereiten. „Ohne die tolle Hilfe im Inselbad könnten wir das alles gar nicht leisten“, sind die Betreuer aus den Reihen der Wasserwacht überzeugt. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung jedes Jahr.“ Aber auch ohne die Wasserwacht-Mitglieder wäre ein solches Großereignis nicht möglich.

Zu ihnen gehört auch Felix Geißler, der als Kind selbst beim Schulschwimmen mitgemacht hat. 19 Jahre ist er alt. „Jedes Kind ist anders, meistens sind sie ein bisschen aufgeregt und brauchen Zuspruch.“ Er versuche den Teilnehmern Gelassenheit zu vermitteln, damit sie nicht zu schnell an die Sache rangehen. „Viele Kinder versuchen gleich nach dem Start zu viel und dann lässt die Kraft nach. Dann ist es unsere Aufgabe zu motivieren“, erklärt Geißler. Dann steht auch er am Rand des Schwimmerbeckens und spornt zusammen mit den Kollegen die Mädchen und Buben an. Ein Kind nach dem anderen, bis alle Teilnehmer ihr Ziel erreicht haben.

