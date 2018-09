Schulstart: Kindern Bildung ermöglichen

Am Dienstag ist Schulbeginn. Für rund 371.000 Mädchen und Buben an Grundschulen, Mittelschulen, Förderschulen und beruflichen Schulen in Oberbayern beginnt nach Angaben der Bezirksregierung wieder der Ernst des Lebens. Die Schülerzahlen steigen wieder. Im Landkreis Landsberg zeigt sich das im Kleinen. Es gibt 45 Erstklässler mehr als im vergangenen Jahr (Schulstart im Landkreis Landsberg: Keine Spur von Lehrermangel ). Das ist schön zu hören. Hoffnungsfroh stimmt auch, dass offensichtlich mehr Lehrerstunden zugewiesen wurden, als in der Vergangenheit. Und dass es zusätzliches Personal für neue Unterrichtsangebote und Projekte gibt. Geschaffen wurden an den oben genannten Schularten in Oberbayern außerdem 13 Stellen für Schulsozialpädagogen.

Ob das ausreicht, wird sich zeigen. In der Vergangenheit hatte es Kritik an der angespannten Situation an den Grundschulen gegeben. Jede Anstrengung dem abzuhelfen, ist wichtig: Kindern muss die Chance gegeben werden, sich Bildung anzueignen – als ersten Schritt in eine selbstbestimmte Zukunft.

