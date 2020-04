Schutzmasken: Kreativ in der Krise

Auch im Landkreis Landsberg fehlt es an Schutzmasken für Ärzte und Pflegepersonal. Doch es werden gute Lösungen gefunden, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

In Krisenzeiten entwickeln viele Menschen ungeahnte Fähigkeiten. Sie passen sich an die Situation an und werden kreativ, wenn es darum geht, Lösungen zu finden. Das zeigt sich jetzt auch in der Corona-Krise im Kleinen im Landkreis Landsberg. Als langsam klar wurde, wie leicht man sich mit dem Virus anstecken kann, und wie wichtig eine passende Schutzkleidung für behandelnde Ärzte und das Pflegepersonal ist, wurde der Mangel deutlich. Es fehlte an Masken, Handschuhen und Kleidung. Überall – in Landsberg, in Bayern, in Deutschland. Not macht erfinderisch. Privatpersonen nähten selbst, und große Firmen kontaktierten ihre Partner in China.

Es bleibt dabei: Abstand halten

Mittlerweile sind für die nächsten Wochen ausreichend Masken für Mediziner und Pflegekräfte da. Doch es werden weitere benötigt, zumal etliche Politiker eine Maskenpflicht ins Gespräch gebracht haben, sollten die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Kreativität ist also weiterhin gefragt. Vielleicht werden Schutzmasken ja bald im Landkreis industriell hergestellt. Und auch wenn genügend Masken vorhanden sein sollten, Abstand halten, Hände waschen und desinfizieren, dürfen wir nicht vergessen.

