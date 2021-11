Schwabhausen: Frauen sind im Schützenverein auf dem Vormarsch

Plus Der Schützenverein „Vivat“ Schwabhausen feiert ein Jubiläum. Obwohl aus dem geplanten Fest nichts wird, blicken die Mitglieder optimistisch in die Zukunft.

Den Schützen von „Vivat“ Schwabhausen ergeht es wie vielen anderen Vereinen, deren Jubiläen coronabedingt nicht gefeiert werden können. Das Konzept für eine mehrtägige Festveranstaltung, die Schützen- und Burschenverein zusammen verwirklichen wollten, stand bereits, aber die Corona-Situation hätte ein mehrtägiges Feiern mit Gottesdienst, Festzelt und Umzug nicht zugelassen. Warum die Vereinsmitglieder dennoch optimistisch in die Zukunft blicken.