Schwere Unfälle, Schläge und Drohungen

Die Beamten, die am Wochenende Schicht hatten, hatten zahlreiche Einsätze zu bewältigen

Zwei schwere Unfälle und eine Vielzahl teils handfeste Auseinandersetzungen: Das zusammen bildet nur eine Teilbilanz eines an Einsätzen reichen Wochenendes für Polizeikräfte und Rettungsdienste. Zwei der Verunglückten mussten dabei schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in Spezialkliniken geflogen werden, meldete die Polizei.

So verunglückte am Sonntagmorgen um 4.25 Uhr eine 44-jährige Frau auf Höhe der ehemaligen Lechrainkaserne. Laut Polizei war die Frau aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit ihrem Auto auf der B 17 in Richtung Schongau unterwegs. Plötzlich kam sie aus bislang nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen für die Gegenrichtung aufgestellten Verkehrszeichenbaum und prallte dann nach rund 100 Metern frontal gegen einen Baum. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt wurde sie in eine Münchner Klinik geflogen. Im Einsatz war auch die Feuerwehr. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 20000 Euro.

Ein junger Mann aus dem südlichen Landkreis ist das zweite Opfer eines schweren Verkehrsunfalls. Der 21-Jährige verunglückte mit seinem Motorrad am Samstag um 10.30 Uhr in Rottenbuch (Landkreis Weilheim-Schongau), als er versuchte, einen unmittelbar vor ihm fahrenden Pkw sowie eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Heuwender zu überholen. Dabei übersah er laut Polizeibericht, dass die Zugmaschine nach links abbog. Er konnte zwar noch ausweichen, kam aber nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht werden.

Gleich mehrere Polizeistreifen mussten in der Nacht auf Samstag in der Nähe des Uttinger Bahnhofs einschreiten. Dort war es gegen 3.30 Uhr im Umfeld einer neu eröffneten Kneipe zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Beim Versuch, die Schlägerei zu schlichten, wurde eine Beamtin von einem der Beteiligten ins Gesicht geschlagen. Bei ihm handelt es sich laut Polizei um einen 28 Jahre alten Dießener, der nun wegen Widerstands und Körperverletzung angezeigt wird.

Ein weiterer 22-Jähriger aus Dießen, der in Gewahrsam genommen wurde, beleidigte die Beamten auf der Fahrt von Utting nach Landsberg massiv.

Auch in Landsberg lag permanent Ärger in der Luft. So berichtet die Polizei von zwei 15-jährigen Jugendlichen, die am Samstag um 20.30 Uhr aus einer Gruppe heraus mehrere Jugendliche einer anderen Gruppe mit den Worten „Wir stechen euch ab, wenn wir euch sehen“ bedrohten. Angeblich hatte einer der beiden 15-Jährigen auch ein Messer dabei. Vor dem Eintreffen der Polizei waren die beiden 15-Jährigen namentlich bekannten Täter geflüchtet.

Gegen Mitternacht ging es dann auf der Landsberger Wies’n noch einmal rund. Ein der Polizei noch unbekannter Täter schlug einen 18-Jährigen mit einem gezielten Faustschlag ins Gesicht nieder. Der junge Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter ist rund 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,98 Meter groß, hat nach oben gegelte hellblonde Haare, ist Deutscher und war mit Lederhose und weißem Trachtenhemd bekleidet. (hön)

