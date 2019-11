vor 35 Min.

Schwerer Unfall bei Apfeldorfhausen: Frauen werden schwer verletzt

Schlimmer Unfall zwischen Rott und Reichling: Am Dienstagvormittag stoßen dort zwei Frauen mit ihren Autos zusammen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang sind schwierig.

Von Dominic Wimmer

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag zwischen Rott und Reichling ereignet. Zwei Autofahrerinnen wurden im Bereich der Abzweigung nach Apfeldorfhausen schwer verletzt. Der genaue Hergang ist noch unklar, wie die Polizei an der Unfallstelle mitteilte.

Gegen 10.30 Uhr fuhr eine 66-Jährige laut Polizei aus Richtung Apfeldorfhausen in die Kreisstraße LL15 ein. Dabei wurde ihr Wagen von einer 60-jährigen Autofahrerin, die aus Richtung Reichling kam, seitlich gerammt. Die 66-Jährige wurde in kritischem, aber nicht lebensgefährlichem Zustand von einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die 60-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in eine Klinik gebracht. Da es keine unbeteiligten Zeugen des Unfalls gab, musste ein Gutachter angefordert werden. Er untersuchte die Unfallstelle.

