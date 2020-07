vor 51 Min.

Schwierige Zeiten gut gemeistert

Am Agrarbildungszentrum erhalten 63 Absolventen ihr Zeugnis

Nur glückliche und entspannte Gesichter waren bei den drei klasseninternen Verabschiedungen im Agrarbildungszentrum in Landsberg zu sehen. Trotz der schwierigen Umstände aufgrund der Corona-Beschränkungen wurde es eine würdige Abschlussfeier.

Insgesamt 63 Schüler erhielten ihr Zeugnis in den Fachrichtungen Techniker für Landbau, Agrartechnische Assistenten, Lebensmittelanalytik und Biotechnologie/Pflanzen- und Umweltanalytik. Die große Abschlussfeier mit allen Schülern musste in diesem Jahr aus bekannten Gründen entfallen – dafür fanden die drei „kleinen“ Feste statt.

Die Zeugnisse wurden von Schulleiter Wolfgang Stützle und den Klassenlehrern in einem sehr persönlichen Rahmen übergeben. Die jeweiligen Klassensprecher blickten humorvoll und wertschätzend auf die beiden Schuljahre zurück und bedankten sich bei allen Lehrkräften, Assistenten und sonstigen Mitarbeitern – so etwa denen in der Küche und der Verwaltung, die an ihrem Erfolg mitgearbeitet hätten.

Selbstdisziplin und eine hohe Lernbereitschaft seien die Gründe dafür, dass der Jahrgang überdurchschnittliche Leistungen zeigen konnte, hieß es bei der Verabschiedung.

Auch die Erschwernisse aufgrund der Corona-Maßnahmen mit selbstständigem Lernen im Homeschooling, Videokonferenzen und einem gedrängten Prüfungsplan nach Wiederaufnahme des regulären Unterrichts warfen die Absolventen nicht aus der Bahn.

Seit dem 27. April waren alle drei Abschlussklassen wieder am Agrarbildungszentrum Landsberg im Präsenzunterricht. Durch den Umzug in größere Räume, Videoübertragung in Nachbarzimmer oder Gruppenteilung vor allem im Laborunterricht und viele begleitende Hygienemaßnahmen konnte ohne Unterrichtsausfall die Vermittlung des Lernstoffs bis zu den Abschlussprüfungen sichergestellt werden. (lt)

Themen folgen