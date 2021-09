Entlaufener Hund wird bei Schwifting von Auto erfasst und stirbt

Bei Schwifting reißt sich ein angeleinter Hund los und rennt auf eine Straße. Dort erfasst ihn ein Auto.

Ein tragischer Unfall mit einem entlaufenen Hund hat sich am Dienstagmittag bei Schwifting ereignet.

Nach Angaben der Polizei führte ein 77-Jähriger aus dem Landkreis seinen angeleinten Hund in einem Waldstück zwischen Schwifting und Stillern. Der Hund riss sich jedoch los und lief alleine in Richtung der Autobahn A96.

Als der Hund die Kreisstraße überquerte, wurde er vom Auto eines 83-Jährigen aus dem Landkreis erfasst, der in Richtung Landsberg fuhr. Der Hund verstarb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. (lt)

