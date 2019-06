13:01 Uhr

Schwifting: Georg Schaller (85) schließt seine Tankstelle

Um überhaupt öffnen zu dürfen, musste er ein bisschen schummeln. Welche Erlebnisse ihm besonders in Erinnerung geblieben sind, hat er dem LT erzählt.

Von Christian Mühlhause

Noch bis zum Monatsende betreibt Georg Schaller seine Tankstelle in Schwifting, dann ist nach mehr als 60 Jahren Schluss. Auch seine Werkstatt – in der er für Freunde noch Reparaturen erledigt – wird der 85-Jährige dann für immer schließen. „Es lohnt sich nicht mehr.“

Um die Tankstelle in der Landsberger Straße überhaupt eröffnen zu können, musste der gebürtige Schwiftinger allerdings etwas schummeln, wie er zugibt. „Damit ich einen Vertrag bekomme, musste ich an einem Sonntag die Autos zählen, die vorbeifahren. Es waren insgesamt acht, gefordert waren von der amerikanischen Firma, die die Verträge vergab, aber 16, also habe ich leicht aufgerundet.“ Doch hat ihn das wenige Verkehrsaufkommen nicht an der Geschäftsidee zweifeln lassen? „Ich war optimistisch, dass es in Kombination mit meiner Werkstatt funktionieren müsste. Schaller – der einen Meister in allgemeiner Mechanik und einen für Kfz-Mechanik erworben hat – hatte zunächst landwirtschaftliche Maschinen verkauft und repariert.

Der Liter Benzin kostete 59 Pfennig

Am 30. November 1958 konnte er dann eröffnen mit je einer Tanksäule für Benzin und Diesel. Der Liter Benzin kostete damals 59 Pfennig, erinnert sich der siebenfache Großvater. Vor allem Augsburger die zum Ammersee wollten und Ammerseeler die nach Landsberg wollten, hielten bei ihm an, um den Tank wieder aufzufüllen. Sein Geschäft liegt an der Staatsstraße von Landsberg nach Schondorf. Auch der nahe Fliegerhorst in Penzing habe ihm viele Kunden beschert. Wichtig seien aber auch die vielen Stammkunden gewesen, betont der 85-Jährige. Sie dürfen bei ihm bis heute anschreiben lassen und erhalten am Monatsende eine Rechnung per Post.

Mit brennendem Vergaser in die Tankstelle gefahren

In den ersten Jahren war er als Tankwart noch richtig gefordert: Volltanken, Scheiben reinigen und Ölstand kontrollieren, gehörten zu seinen Aufgaben. „Die Leute waren in der Anfangszeit noch ziemlich unbeholfen und dass ich die Aufgabe übernehme, hat der Hersteller des Treibstoffs verlangt“, so Schaller. Immer wenn ein Kunde die Glocke läutete, kam er aus der Werkstatt und half dem Kunden beim Tanken. 1962 heiratete er seine Frau Helma, die fortan im Betrieb mithalf und sich um die Büroarbeit und die Tankstellenkunden, sodass er sich auf die Werkstatt konzentrieren konnte. An zwei größere Vorfälle an der Tankstelle kann sich Schaller in den mehr als 60 Jahren noch gut erinnern. Einmal hatte ein Bauer vergessen, die Handbremse zu ziehen und fuhr mit seinem Schlepper die beiden Zapfsäulen zusammen. Ein anderes Mal fuhr ein Autofahrer mit brennendem Vergaser in seine Tankstelle ein. Beide mal passierte aber glücklicherweise nichts Gravierenderes.

Wandel in der Landwirtschaft zwingt zum Umdenken

Weil die Zahl der Bauern in Schwifting stetig sank, entschloss sich Schaller 1963 dazu, auch auf den Handel und die Reparatur von Autos zu setzen. „Früher waren es 53 Kleinbauern in Schwifting. Ende der Sechziger Jahre waren noch drei übrig.“ Er bot damals Volkswagen und Fiat an und ab 1974 dann Fahrzeuge von Nissan. „Die Autos waren viel günstiger als Volkswagen. Ein Nissan hat 6000 DM gekostet.“ Das Autohaus gibt es immer noch, allerdings ist der Familienbetrieb 2003 nach Landsberg umgezogen, auch auf Betreiben von Georg Schaller. In Schwifting hätte der Familienbetrieb die Vorgaben von Nissan nicht mehr erfüllen können.

„Die Suche nach einem Grundstück und die mit dem Neubau verbundenen Kosten seien eine Herausforderung gewesen, sagt der frühere Firmenchef, der das Zepter an seine Söhne übergeben hat. Sohn Martin ist ebenfalls Kfz-Meister und Christoph ist Betriebswirt und kümmert sich um das Finanzielle. „Es war immer mein Wunsch, dass sie in die Firma mit einsteigen. Gezwungen habe ich sie aber nicht. Wenn die Arbeit keinen Spaß macht, hat es keinen Sinn“, so Georg Schaller. Nur Ihre Tochter Birgit hat sich beruflich anders orientiert und arbeitet bei Hilti.

Ein komisches Gefühl

Seine Tankstelle hat Georg Schaller seit vier Jahren schon nur noch an drei Tagen in der Woche geöffnet, weil die Nachfrage nachgelassen hat. Das ist auch der Fall weil die Autofahrer inzwischen alternative Strecken nutzen können, um an ihr Ziel zu kommen. „Das ist der Lauf der Dinge, aber es wird sicher ein komisches Gefühl, wenn ich dann endgültig zuschließe“, sagt der Inhaber mit Blick auf dem 31. Juni.

