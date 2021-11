Leukämie: 49-jährige Schwiftingerin braucht einen Lebensretter

Plus Eine 49-Jährige aus Schwifting ist an einer akuten Form von Leukämie erkrankt. Es gibt zunächst Hoffnung, die sich aber zerschlägt. Familie, Freunde und Gemeinde starten eine Aktion.

Es war eine Diagnose, die Eva (* den Familiennamen möchte die Betroffene nicht öffentlich machen) und ihrer Familie den Boden unter den Füßen wegriss: Eine akute Form von Leukämie wurde bei der vierfachen Mutter aus Schwifting diagnostiziert. Familie und Freunde mobilisieren jetzt die Öffentlichkeit, damit ein Stammzellenspender gefunden wird. Eine große Hoffnung der 49-Jährigen hat sich derweil schon zerschlagen.