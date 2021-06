Schwifting

vor 32 Min.

Schwifting: Eine Kapelle sucht ein neues Zuhause

Plus In der Familie Geiger in Schwifting leben vier Generationen von Schreinern. Gemeinsam erfüllen sie ihrem Großvater einen Herzenswunsch. Was das Besondere an dem kleinen Gotteshaus ist.

Von Margit Messelhäuser

Sie erregt Aufsehen: In der Forststraße in Schwifting steht eine kleine Kapelle. Liebevoll geschmückt und noch ganz neu – aber doch schon benutzt. Schreiner Michael Geiger hat sie gefertigt und damit seinem Großvater einen großen Wunsch erfüllt. Wie lange die Kapelle noch auf dem Gelände der Schreinerei stehen wird, ist allerdings ungewiss.

Themen folgen