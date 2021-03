13:03 Uhr

Schwifting investiert in die Feuerwehr und andere große Projekte

Plus Viel Geld fließt heuer in Schwifting in die Feuerwehr. In der kleinsten Gemeinde im Landkreis Landsberg ist das Baugebiet ein großes Thema.

Von Christian Mühlhause

Bauvorhaben und eine Feier stehen bei Schwiftings Bürgermeisterin Heike Schappele in diesem Jahr ganz oben auf der Liste. Zudem gibt es ein Problem, das sich in der Gemeinde aktuell wochentags immer ab etwa 8.30 Uhr bemerkbar mache und wo Handlungsbedarf bestehe, sagt sie.

„Ich fange häufiger früh um 6 Uhr an zu arbeiten. Da ist die Internetverbindung noch super. Weil das Netz dann aber immer mehr Bürger im Homeoffice nutzen, wird es zäh“, sagt Schappele. Die Kommune hat eine Beratungsfirma beauftragt, die bei den Planungen des Ausbaus unterstützt. Dies finanziert der Freistaat über ein Förderprogramm komplett. Die Gespräche mit LEW Telnet darüber, wann tatsächlich der Ausbau des Breitbandinternets stattfinden könne, bezeichnet Schappele als „zermürbend“. Es gehe nichts vorwärts.

Der neue Wohnraum soll attraktiv gestaltet werden

Besser läuft es beim Baugebiet West II, eines der großen Themen in Schwifting. 21 Einfamilienhäuser und vier Doppelhaushälften entstehen. „Die Entwicklung des Baugebiets hat für uns Priorität.“ Dort werde es einen Mix aus Einheimischenmodell und Verkauf auf dem freien Markt geben, auch weil die Kosten für die Erschließung refinanziert werden müssten, so Heike Schappele. Wenn alles reibungslos läuft, sei eine Erschließung des Gebiets Ende 2021 denkbar. Das neue Baugebiet liegt am Rand einer renaturierten Deponie, auf der die Bürgermeisterin gerne Aufenthaltsqualität schaffen möchte. Neben einem Spielplatz denkt sie dabei auch an eine Verweilmöglichkeit. „Bereits jetzt halten dort viele Radfahrer an und genießen den Panoramablick auf die Alpen.“

Ein schnelles Netz ist in Schwifting nicht immer vorhanden, aber es wird daran gearbeitet. Bild: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

Dem Baugebiet misst die Gemeinde „wegen der Familien, die darauf warten“, große Bedeutung zu und hat deswegen ein anderes, seit Jahren diskutiertes Großprojekt nach hinten verschoben: Die Bebauung einer 2000 Quadratmeter großen Hofstelle im Herzen des Ortes, die die Gemeinde 2017 erworben hat. Es gibt zwar eine Vorplanung, entschieden ist aber noch nichts. Angedacht ist ein Mehrgenerationenhaus mit zehn bis 14 Wohnungen im Geschosswohnungsbau im Norden des Areals. Im Süden könnten laut den bisherigen Überlegungen Drei- oder Vierspänner entstehen, mit Wohnungen für Familien.

Ein neues Fahrzeug hat die Feuerwehr Schwifting bereits

Nutzen will Schappele das Areal aber bereits dieses Jahr, und zwar am 3. und 4. Juli, wenn der heuer abgeschlossene Umbau des Feuerwehrhauses und die Anschaffung neuer Fahrzeuge gefeiert werden sollen. Immerhin eines der beiden Fahrzeuge, ein Mannschaftstransportwagen, konnten die Mitglieder der Feuerwehr am Freitag im fränkischen Kronach abholen. Warten müssen sie noch auf das Mittlere Löschfahrzeug. Je 280000 Euro kosten Fahrzeuge und Umbau.

„Ich hoffe, dass im Juli ein großes Fest mit 500 Gästen dann möglich sein wird. Auf der Hofstelle soll auch der Segnungsgottesdienst stattfinden.“ Die Fläche soll zu diesem Anlass aufgekiest werden. Das Material soll aus der Kiesgrube in Richtung Finning entnommen werden. Für diese liege seit Ende vergangenen Jahres eine Abbaugenehmigung vor, berichtet die Bürgermeisterin.

Der Ausbau der Radwege soll Fortschritte machen

Auf Fortschritte hofft die Bürgermeisterin auch beim Thema Radwege. Richtung Penzing und Pürgen seien die Verbindungen gut. „Vom Ortsausgang nach Finning brauchen wir aber eine Lösung, um die Situation zu verbessern.“ Die Schwiftinger hoffen zudem, dass die Stadt Landsberg die rund 800 Meter lange Lücke auf ihrem Grund schließt, sodass es einen durchgehenden Radweg bis zur Waldorfschule Landsberg gibt.

Die Hofstelle in der Ortsmitte von Schwifting wird noch nicht so schnell bebaut, aber der Platz soll noch in diesem Jahr genutzt werden. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Handlungsbedarf sieht Schwiftings Bürgermeisterin auch beim Gemeinderat. Dessen Sitzungssaal sei für acht Räte plus Bürgermeisterin ausgelegt. Wegen des Bevölkerungszuwachses wurden bei der Kommunalwahl im März 2020 aber vier Räte mehr gewählt. „Derzeit tagen wir wegen der Corona-Pandemie im Saal des Dorfwirts, aber wir brauchen eine dauerhafte Lösung“, sagt Schappele.

Der Gemeinderat braucht mehr Platz

Mit Blick aufs vergangene Jahr freut sich Heike Schappele neben ihrer Wahl zur Bürgermeisterin vor allem über eine Initiative aus der Bevölkerung heraus. Eine Gruppe, die sich selbst als Unkrautzupfer bezeichnet, hat zu Aktionen aufgerufen und unter anderem auf dem Spielplatz im Ort und dem Friedhof aufgeräumt.

