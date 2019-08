12:03 Uhr

Seefeld: Radler ohne Helm wird bei Unfall schwer verletzt

21-Jähriger aus Seefeld missachtet Stoppschild. Er wurde frontal von Auto erfasst.

Ein 21-Jähriger aus Seefeld war am Samstag gegen 23.50 Uhr ohne Helm auf seinem unbeleuchtete Fahrrad unterwegs. An der Kreuzung der Staatsstraßen 2070 und 2068 wollte er aus Seefeld kommend über die Kreuzung nach Hechendorf radeln. Dabei missachtete er laut Polizeibericht das Stoppschild und übersah einen von rechts aus Richtung Weßling kommenden Pkw in dem ein 49-jähriger Weilheimer saß. Der Radfahrer wurde von dem Fahrzeug frontal erfasst und erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. (lt)

