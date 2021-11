Seestaller können wieder im Ort einkaufen

Plus Der Dorfladen in Seestall öffnet nach gut einem Jahr Leerstand wieder. Mit welchem Konzept die beiden Betreiber überzeugen wollen.

Seit September vergangenen Jahres hatten die Seestaller keine Möglichkeit mehr, vor Ort einzukaufen. Damit ist es ab heute vorbei. Ein junges Paar aus Dornstetten betreibt den Dorfladen ab 15 Uhr wieder. Was sie zu dieser Entscheidung bewogen hat und mit welchem Konzept sie starten, erklären die beiden im Gespräch mit dem LT.