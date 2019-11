Segen für die Pferde bei der Leonhardifahrt in Kaufering

Plus Das Wetter spielt bei der Leonhardifahrt in Kaufering diesmal mit. Welche Bilanz die Organisatoren ziehen.

Es ist ein Großereignis in Kaufering: die Leonhardifahrt. Heuer beteiligten sich 20 geschmückte Festwagen und sieben Kutschen an dem Umzug. Organisatorin Rosina Heinle war anschließend zufrieden. „Wir waren schon über die Lechbrücke drüber, da standen einige noch auf dem Festplatz. Der Umzug hatte eine ansehnliche Länge.“

Ziel der Fahrt war die Wallfahrtskirche St. Leonhard, die die Gespanne dreimal umrundeten und die Reiter einmal. Dabei empfingen sie den Segen von em. Abtprimas Dr. Notker Wolf, der am Vormittag bereits den Festgottesdienst in der Leonhardikapelle abgehalten hatte. Um die Versorgung der Teilnehmer und Gäste kümmerten sich der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung von St. Johann.

Das Wetter ist besser als in den beiden vergangenen Jahren

Froh ist Rosina Heinle – die das Ereignis seit 40 Jahren an vorderster Stelle organisiert – vor allem darüber, dass das Wetter einigermaßen mitspielte. Am Vormittag hatte es noch kräftig geregnet. Doch als sich die Teilnehmer um 13 Uhr in Bewegung setzten, hatte der Regen aufgehört. Den einen oder anderen potenziellen Zuschauer hatte das Wetter aber wohl dennoch abgeschreckt. „Der Zuspruch war mittelmäßig. Wir hatten schon viel mehr Gäste“, sagt Rosina Heinle. Klagen will sie dennoch nicht, schließlich sei das Wetter im Vergleich zum Vorjahr und vor allem zu 2017 heuer gut gewesen.

Kapelle aus Obermeitingen ist erstmals dabei

Mehr Beteiligung hätte sich die Organisatorin von den Musikkapellen gewünscht. Nur zwei reihten sich diesmal in den Zug ein. Erstmals dabei waren die Obermeitinger. Auch der Musikverein Kaufering beteiligte sich. Weitere Vereine der Marktgemeinde hatten Fahnenabordnungen geschickt.

Die Leonhardifahrt hat in Kaufering eine lange Tradition. Im Archiv der Diözese Augsburg finden sich in den dort gelagerten Verkündbüchern Informationen, dass es ab 1836 bis 1958 (mit Ausnahme der Kriegsjahre 1942/44) jährliche Pferdesegnungen gab.