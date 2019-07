vor 26 Min.

Selbst entscheiden und auch mal scheitern

396 Schüler beenden die Fachoberschule und die Berufsoberschule mit Erfolg. Das Motto lautet „Vielfalt statt Einfalt“

Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und auch mal hinterfragen, das eigene Leben gestalten und ja, auch Mut zum Scheitern: Solche Wünsche waren der rote Faden, der sich bei der vom Gitarrenduo „Keep it high“ und Cedric Arnold (Klavier) musikalisch umrahmten Abschlussfeier der 12. und 13. Klassen der Fachoberschule (FOS) und Berufsoberschule (BOS) Landsberg durch alle Grußworte, Reden und Ansprachen zog. „Machen Sie Gebrauch von der Freiheit, selbst entscheiden zu können“, sagte Landrat Thomas Eichinger, nicht allen Menschen sei dies vergönnt. Weiter forderte der Landrat die insgesamt 396 erfolgreichen Absolventen auf, politische Verantwortung zu übernehmen, „dass diese unsere Demokratie erhalten bleibt“.

Elternbeiratsvorsitzender Ralf Nebel ging bei der Feier im Sportzentrum noch einen Schritt weiter. Er motivierte die jungen Erwachsenen, Dinge des täglichen Lebens zu hinterfragen. „Was heute gut ist, könnte morgen besser sein“, so Nebel. „Ich vertrau’ darauf, dass ihr die Welt rettet.“ Wie so etwas im Kleinen beginnen könne, das habe Veronika Neumeister bewiesen.

Die Abschlussschülerin erhielt für ihr vielfältiges Engagement an der Schule und auch außerhalb vom Elternbeirat den mit 300 Euro dotierten „Ex-Norm-Award“ verliehen. Die Vertreter der SMV, Sabrina Wagner, Paul Eismann und Nicola Schluifelder, erzählten in jeweils wenigen Sätzen von ihren Erfahrungen in den letzten Schuljahren, verbunden mit Vertrauen in die Zukunft. Ihm sei Angst gemacht worden, berichtete Paul Eismann, als er, vom M-Zweig der Mittelschule kommend an die FOS wechselte. Und ja, der Weg sei schwer und für ihn fünf Jahre lang gewesen. Scheitern sei kein Problem, habe er dabei gelernt, wichtig sei nur, wieder aufzustehen, das Leben in die Hand zu nehmen und um Menschen zu wissen, die hinter einem stehen.

Von dieser Erfahrung sprach auch Nicola Schluifelder. Sie berichtete von der Schwierigkeit, bei Eintritt in die BOS in nur einem Jahr das Fachabitur nachzuholen. Sie habe dafür zwei Jahre gebraucht. „Glaubt an eure Zukunft“, legte sie deshalb ihren Wegbegleitern der vergangenen Jahre ans Herz. „Findet euch selbst, tankt Kraft, seid offen anderen Kulturen gegenüber.“ Sabrina Wagner forderte die Absolventen auf, sich an die schönen Momente – „ja, auch davon gab es viele in den vergangenen Jahren“– zu erinnern. „Unsere Schule ist bunt“, erklärte Schulleiter Lorenz Häckl in seiner Ansprache. „Vielfalt statt Einfalt“ sei Trumpf. Die FOS-BOS biete nicht nur drei Ausbildungsrichtungen und drei verschiedene Hochschulreifen. Es seien individuelle, unterschiedliche Geschwindigkeiten möglich. Beim Angebot an Wahlpflichtfächern sei die Landsberger Schule Vorbild für viele andere solche Einrichtungen. (löbh)

