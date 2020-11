vor 17 Min.

Selbstständig, aber nicht allein

So läuft das „Ambulant Unterstützte Wohnen“. Es ist eine Alternative zum Heim

„Ich kann machen, was ich will, und muss keinen fragen“ – für Maria R., die ihr ganzes Leben in Heimen verbracht hat, ist dies das Schönste überhaupt. Seit 17 Jahren genießt sie die Freiheit, die ihr das „Ambulant Unterstützte Wohnen“ (AUW) der Lebenshilfe Landsberg bietet. Aber sie ist auch froh über die wöchentlichen Besuche von Claudia Kölling-Groeger, die ihr „beim Schreibkram“ hilft und viele Gespräche mit ihr führt. Denn: „Reden hilft, vor allem wenn jemand zuhört“, so formuliert es Maria R.

In Kempten geboren und gleich nach der Geburt von der Mutter verlassen, führte Marias Weg über verschiedene Heime und Wohngruppen bis zur Lebenshilfe Landsberg. Auch dort lebte sie zunächst in Wohngruppen, dann „zur Probe“ in einem Appartement am Eulenweg, um zu sehen, ob sie auch allein zurechtkommt. Denn „viele können sich nicht vorstellen, wie es ist, allein zu wohnen, und sind dann einsam“, erklärt Maria.

Ihr machte das Alleinsein nichts aus, im Gegenteil: „In der Wohngruppe gab es oft mal Stress mit Mitbewohnern“, sagt sie. Außerdem hat sie zum Reden ja seit 17 Jahren Claudia Kölling-Groeger, die sie als Mitarbeiterin der Lebenshilfe Landsberg betreut.

Zwei Jahre hatte sich Maria R. schrittweise darauf vorbereitet, allein zu leben. Sie lernte, mit ihren Finanzen umzugehen, passend einzukaufen und was sonst alles zum selbstständigen Leben gehört. Dann zog sie in eine Einzimmerwohnung in Landsberg, die sie sich gut leisten kann.

Für die Vermieter ist es sehr vorteilhaft, Wohnungen an Klienten zu vermieten, so Claudia Kölling-Groeger. Denn die Mietzahlungen seien gesichert, da sich die Mitarbeiter der Lebenshilfe oder gegebenenfalls die rechtlichen Betreuer darum kümmern. Außerdem sehe ständig jemand nach dem Rechten, so die Sozialpädagogin. Die Lebenshilfe habe weiterhin Bedarf an Appartements speziell in Landsberg und Kaufering, da die Bewohner zumeist auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. So genießt auch Debora St., die zuvor im nördlichen Landkreis gelebt hat, ihre neue AUW-Wohnung in Kaufering, die sie mit einer anderen Klientin teilt. „Das klappt gut“, erzählt sie. Die Hausarbeit wird geteilt und auch beim Fernsehprogramm können sich die zwei Frauen problemlos einigen.

Bei Debora, die in den IWL-Werkstätten arbeitet, fand die Vorbereitung auf das selbstständige Wohnen in der Familie statt. Aufgrund von innerfamiliären Konflikten gab es viele Gespräche zu führen. Außerdem nahmen die Lebenshilfe-Mitarbeiter Debora zu Ausflügen mit, bei denen sie unter anderem ihre spätere Mitbewohnerin kennenlernte. Einen Haushalt zu führen, lernte Debora schon zu Hause, auch wenn sie früher „oft zu faul“ dafür war. „Jetzt bin ich viel selbstständiger“, sagt die junge Frau stolz. (lt)

