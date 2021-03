Selbsttests an Schulen: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Plus Nach Ostern sollen Selbsttests an den Schulen im Landkreis Landsberg zur Regel werden. Doch die Schulen können sich nur schwer vorbereiten, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Testen, Impfen, Kontakte meiden – mit diesen Regeln soll dem Pandemiegeschehen Einhalt geboten werden. Kontakte meiden fällt den Menschen zunehmend schwerer. Viel größer ist die Bereitschaft, sich testen und impfen zu lassen – auch im Landkreis Landsberg. Doch in beiden Fällen klafft zwischen Angebot und Nachfrage eine große Lücke. Es fehlt an Impfstoff und es fehlen, vor allem an den Schulen, Test-Pakete.

Die vom Elternbeirat initiierte Aktion an der Schule in der Katharinenvorstadt in Landsberg hat gezeigt, dass die Bereitschaft, sich testen zu lassen, durchaus da ist. Aber zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegen in Bayern derzeit Welten. Das Kultusministerium verschickt eilig Briefe und weist daraufhin, dass spätestens nach Ostern Selbsttests an Schulen zur Regel werden müssen.

So stellt man Selbsttests infrage

Wie das vor Ort ablaufen soll, wird allerdings nicht erklärt. Das bleibt den Lehrern überlassen, die bei einem Test gar nicht helfen dürfen. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, ob jeder Erstklässler in der Lage ist, sich selbst zu testen. Das darf bezweifelt werden und stellt die Selbsttests infrage. Viel schlimmer noch: Damit die Schulen den Test ausprobieren können, sollte es bereits jetzt Selbsttests für Schüler geben. Doch die fehlen noch.

