vor 24 Min.

Seltsamer Geruch: Großeinsatz bei Paketzusteller in Landsberg

Einen großen Feuerwehreinsatz hat es am Donnerstag in Landsberg gegeben.

Schreckmoment zu Weihnachten: Bei einem Paketzusteller in Landsberg bekommen zwei Mitarbeiterinnen plötzlich gesundheitliche Probleme. Die Feuerwehr rückt an.

Von Dominic Wimmer

Großeinsatz im Bürogebäude eines Paketzustellers in Landsberg: Am 24. Dezember ist es am frühen Morgen im Landsberger Industriegebiet zu einem Zwischenfall gekommen. Offenbar war eine bislang unbekannte Substanz ausgetreten.

Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 32 Jahre alte Mitarbeiterin gegen 6.30 Uhr beim Betreten eines Büros nicht nur einen merkwürdigen Geruch fest. Sie stellte auch körperliche Symptome fest. Eine 31-jährige Kollegin klagte ebenfalls über Beschwerden. So wurde ein Notruf abgesetzt, weil der Verdacht nahelag, dass aus einer Paketsendung möglicherweise eine Substanz freigesetzt worden war, die für den Geruch und die körperlichen Reaktionen verantwortlich war. Auch ein Gasleck war laut Polizei denkbar.

Ein Großaufgebot rückt im Landsberger Industriegebiet an

Durch speziell geschulte Feuerwehrkräfte wurde das Gebäude abgesucht. Es konnten jedoch gefährliche Stoffe in den Päckchen oder ein Gasleck ausgeschlossen werden. So bleibt die Ursache derzeit unklar. Die beiden Frauen wurden vom Rettungsdienst vorsichtshalber zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht. Im Einsatz waren neben der Polizei Kräfte der Feuerwehren Landsberg aus dem Stadtgebiet Landsberg, Kaufering, Windach und Dießen und das Rote Kreuz.

